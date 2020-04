La semana comienza con nuevos aplazamientos de festivales, en este caso del Sound Isidro, debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo en estos momentos y el estado de alarma en el que se encuentra actualmente en nuestro país.

La organización del Sound Isidro ha emitido un comunicado en el que informa del aplazamiento de los conciertos, a la vez que prometen que intentarán mantener el máximo de eventos posible y que comunicarán cuáles se llevarán a cabo en otra fecha y cuáles quedan definitivamente cancelados en los próximos días.

Comunicado sobre el aplazamiento de Sound Isidro

Buenos días, familia;



Debido al estado de alarma en el que nos encontramos, nos vemos en la dolorosa obligación de posponer la edición de este año de Sound Isidro Vibra Mahou.



La naturaleza de Sound Isidro es compleja: son 40 eventos con cerca de 80 artistas en casi 15 salas diferentes, y cada evento tiene su propia entidad individual. Por lo que, en los próximos días, iremos comunicando cuáles y a qué fechas se reubican aquellos eventos que consigamos mantener; y cuáles lamentablemente se cancelan.



Nuestra intención es mantener el mayor número de los conciertos anunciados, pero este punto no depende únicamente de nosotros. También comunicaremos el procedimiento de devolución de entradas para los conciertos cancelados, así como para aquellos reubicados, si así lo deseáis.



Nuestra firme intención es la realización de Sound Isidro Vibra Mahou 2020 y poder unir a nuevos artistas a nuestro cartel que puedan sustituir a aquellos que finalmente no puedan formar parte del mismo.



Desde Sound Isidro os queremos dar las gracias a todas y todos por la paciencia -pues hasta día de hoy no nos habíamos pronunciado- y al apoyo a la música en vivo. Esperamos que estéis todas y todos bien, así como vuestras familias.



Os mandamos un fuerte abrazo y lo que más deseamos es poder veros disfrutar de nuevo en las salas de Madrid.



¡Viva la música, viva la vida!