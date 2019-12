Sound Isidro 2020 se presenta con sus primeros 10 artistas

Llega la primera tanda de artistas confirmados que formarán parte de la séptima edición de Sound Isidro 2020. Diez son los artistas que anunciamos hoy, y para los que ya puedes comprar entradas para sus conciertos.

Desde iconos del jazz universal (el etíope Mulatu Astatke) o de la americana (el norteamericano Grant-Lee Phillips) hasta nuevos reyes del global dance (el sirio Omar Souleyman), referentes del acid-indie (los canadienses Holy Fuck) o del nuevo hardcore open minded (los neoyorquinos Show Me the Body); hasta nuevos símbolos estatales que van desde una nueva idea de fusión andalusí (los andaluces Califato 3/4) a la música industrial norteña (los asturianos Fasenuova), el rock oscuro (los madrileños Somos la Herencia), el post-punk de ochentero (los valencianos Mausoleo) o el Mádchester valenciano (Fantastic Explosion).

Estad atentos, porque las entradas ya están a la venta en WeGow. En pocas semanas, nueva tanda de confirmados a Sound Isidro 2020.

Conciertos Sound Isidro 2020

Jueves 23 de abril en Shoko: OMAR SOULEYMAN (Siria)

¿Y si el reggaetón nació en Siria? ¿Y si la música de verbena oriental es el nuevo pop? ¿Puede un crooner sirio acostumbrado a cantar en bodas convertirse en la última conquista de la música de baile occidental? Desde que canciones como “Wenu Wenu” o “Warni Warni” comenzaron a circular hace ya casi siete años, Omar Souleyman se convirtió en una suerte de poseedor de una fórmula mágica para acabar con el tedio inalterable de la música de baile occidental: sus ritmos frenéticos beben tanto de la psicodelia más ácida como del perreo oriental. Hace tan solo unas semanas publicó “Shlon” (Mad Decent, 2019), excusa perfecta para que Omar se deje ver por la sala Shoko en uno de los platos fuertes de la nueva edición de Sound Isidro.

Viernes 24 de abril en Sala El Sol: FASENUOVA + SOMOS LA HERENCIA (España)

Dos de los proyectos más singulares y crípticos de la escudería Humo Internacional imponen una coalición de gobierno sonoro para hacer temblar las paredes de la icónica Sala El Sol. Por un lado, Fasenuova, el proyecto estatal que ha conseguido zarandear los cimientos de la música industrial, abriendo un campo magnético en el tanto las frecuencias que proceden del techno oscuro como las que se saben herederas de Throbbing Gristle y Esplendor Geométrico tienen una misión: ser el nuevo rock and roll. Por otro lado, Somos la Herencia, un conglomerado madrileño que se mueve serpenteante entre la darkwave más industrial y el post-punk más gótico. Ambos tendrán nuevos materiales para presentar en el marco del Sound Isidro.

Sábado 25 de abril en El Juglar: GRANT-LEE PHILLIPS (Estados Unidos)

Antes de que la etiqueta ‘americana’ se convirtiera en un símbolo de la música alternativa de autor procedente de los Estados Unidos; Grant-Lee Phillips estaba cocinando la fórmula. Lo hacía por entonces en Grant Lee Buffalo, una de las cimas de este género que por entonces no lo era del todo, pero que compartía circuito y referentes con Giant Sand, Tindersticks o The Jayhawks. Más de treinta años después, Grant-Lee Phillips sigue demostrando, aunque en solitario, por qué es uno de los grandes culpables a la hora de entender de que la música alternativa de autor ya es un poco de todos. Verlo a pocos metros en El Juglar dentro de Sound Isidro será una experiencia religiosa.

Miércoles 6 de mayo en Wurlitzer Ballroom: SHOW ME THE BODY (Estados Unidos)

¿Puede una banda de hardcore-punk neoyorquina estar influenciada tanto por el hip-hop como por el sludge metal o el noise rock de los años ’90? Si se trata de una banda tan impredecible como Show Me the Body, por supuesto. En menos de un lustro han publicado un par de álbumes; el último de ellos, el flamante “Dog Whistle” (Loma Vista, 2019), con el que aterrizarán sobre el escenario de la wurli madrileña, en el marco de la nueva edición del Sound Isidro, para demostrar que el hardcore, en ocasiones, puede ser líquido: no solo por lo que se suda en los pogos y moshs de sus conciertos, sino también en la apertura musical que una banda como ellos demuestra.

Jueves 7 de mayo en Sala El Sol: CALIFATO 3/4 (España)

“Andalucía no es una arcadia a la que regresar, sino un horizonte que perseguir. Yo no quiero volver a ser lo que fuimos: reivindico volver a ser lo que somos”, dice Antonio Manuel segundos después de reproducir “Puerta de la Cânne” (Breaking Bass / Miel de Moscas, 2019), uno de los álbumes más revolucionarios de los que se han publicado en España este año; y una epopeya que sirve como manifiesto y manual del andalucismo cultural más mestizo. Ritmos que van desde el punk al global bass, del funk carioca al rock andaluz, del flamenco a la rave oriental. Una de esas cimas de la música de la que ahora no somos del todo conscientes, pero que lo seremos en su concierto en el marco de Sound Isidro.

Jueves 7 de mayo en Tempo Club: MAUSOLEO + FANTASTIC EXPLOSION (España)

Valencia sigue siendo uno de los semilleros más versátiles a la hora de encontrar algunas de las últimas grandes joyas del underground estatal. Como prueba de ello, esta coalición que os traemos por Sound Isidro: por un lado, Mauseoleo, uno de los proyectos revelación del circuito post-punk, como atestigua el flamante “Extraño” (Discodrome Records, 2019), que se ha colado entre los mejores EPs de este año, y que los presenta como herederos de Parálisis Permanente, Décima víctima o unos The Cure estatales; y Fantastic Explosion, un proyecto que con “Of Time” los sitúa tan cerca del sonido de bandas como Inspiral Carpets como del punk de querencia acid-house noventero.

Viernes 8 de mayo en Caracol: HOLY FUCK (Canadá)

Hijos del acid house y del Madchester más enloquecido, y padres una música de baile sin fronteras, donde los límites entre música dance, arquitecturas rock, cultura noise y rave moderna no existen cuando se está en un directo de Holy Fuck. A más de quince años de que se convirtiesen en iconos de una escena que comparten y/o compartían con !!!, The Rapture, Klaxons, Fuck Buttons o Liars; el permanente ánimo mutante de los canadienses y su constante huida hacia adelante a por nuevos sonidos y registros nos obligarán, una vez más, a bailarles en la cara en su próxima visita a la capital, ¿dónde si no, que en Sound Isidro?

Jueves 14 de mayo en Teatro Kapital: MULATU ASTATKE (Etiopía)

Cuando en 1958 se convirtió en el primer estudiante africano en ser admitido en la prestigiosa Berklee College of Music, se podía intuir que Mulatu Astatke era un músico excepcional. Lo demostraría en los años ’60, cuando articuló el ethio-jazz, un género híbrido que partía tanto del jazz como de la música tradicional etíope, pero que también tomaba cosas de la música latina para dar con una suerte de fórmula imposible. Del ethio-jazz se desprenderían ritmos que verían nacer el reggae, el afrobeat o el hip-hop. Hoy, a sus 76 años, Mulatu Astatke no solo sigue siendo una de las personalidades culturales más importantes de la historia de África y un artista reivindicado por la plana mayor de la música urbana contemporánea (desde Nas hasta Kanye West); sino que es también poseedor de uno de los mejores directos de la historia de la música. Como muestra, no hacen falta botones: sino velocidad para comprar tu entrada para verlo en el próximo Sound Isidro.