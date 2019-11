Sonorama Ribera presenta el grueso de su cartel para 2020

Sonorama Ribera 2020 se celebrará los días 12, 13, 14, 15 y 16 de agosto y ya conocemos algunos de los nombres que estarán en el cartel de esta edición. Los bonos acaban de salir a la venta y se han vendido más de 10.000 en solo una hora.

El festival anunció estos primeros artistas confirmados en la fiesta de presentación que se celebró anoche en la Sala Joy Eslava de Madrid, donde fue posible disfrutar del directo de bandas como Villanueva, Bauer, Julieta 21, Ardé Bogotá y Viva Suecia, y cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Pequeño Deseo.

Además de los grupos y solistas anunciados en la fiesta, el festival lanzó durante el día de ayer tres nombres que representan algunos de los valores más arraigados del festival: Def con Dos, Manel y Celtas Cortos.

Otros de los grandes nombres que ya figuran en el cartel de Sonorama Ribera 2020 son Amaral, que estarán presentando su nuevo trabajo Salto al color; Belako, que también traerán al festival arandino las canciones de su nuevo disco; Coque Malla, inmerso en su gira ¿Revolución?; el emblemático El Drogas; La Casa Azul, que nos hará bailar con sus himnos pop; Leiva, que repite en el escenario principal de Sonorama esta vez con su tour Nuclear; León Benavente, con quienes nos volveremos locos con las canciones de su reciente nuevo trabajo; Loquillo, otro de los que vuelven a Aranda para presentarnos sus nuevas canciones en directo; Sidonie, que están a punto de entrar a grabar el que será su nuevo disco o uno de los grupos del momento, Viva Suecia. Uno de los momentos únicos que viviremos en este Sonorama será cuando algunos de los músicos que forman parte del disco Hijos del Mediterráneo, homenaje a Serrat, se suban al escenario para cantar sus canciones. Este año también podremos ver a artistas y bandas internacionales como Monarchy, Kaiser Chiefs o The Lightning Seeds, entre otros.

También podremos disfrutar en esta nueva edición de Sonorama Ribera del directo de Airbag, Alejo y Valentín, Alis, Amatria, Arde Bogotá, Badlands, Bullys, Cala Vento, Cariño, Cía Campillo, Ciudad Jara, Colectivo Panamera, Comandante Twin, Delaporte, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Digital 21 + Stefan Oldsal, El Kanka, Emir Kusturica (and The Smoking Orchestra), Fon Román, Funzo & Baby Loud, Hickeys, Javiera Mena, Jenny and The Mexicats, La Habitación Roja, Los Estanques, Los Zigarros, María de Juan, María Guadaña, Nach, Novedades Carminha, Nunatak, Olimpia, Olivia, Ortiga, Pájaro, Penny Necklace, Siete de Picas, Siloé, Sugarcrush, The Prussians, The Royal Flash, Tomaccos, Tuxedo, Urtain, Vega, Vega Almohalla, Villanueva, Zazo & Gxurmet, y muchos más….