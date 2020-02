Rock In Rio Lisboa apuesta por clásicos como Duran Duran, a-ha o Bush en sus nuevas confirmaciones

El cartel para el escenario principal de Rock in Rio Lisboa del 27 de Junio ya está completo. La banda sonora estelar para el tercer día de este espectacular festival tiene a Duran Duran tomando el mando de la Ciudad del Rock, volviendo a Portugal 15 años después de su último concierto en el país. Pero esta no será la única gran actuación de la noche. La banda a-ha actuará también en el escenario principal, donde se podrá disfrutar de su primera actuación en Portugal.

En este mismo día, la banda rock portuguesa Xuto & Pontapés actuará también, deleitándonos con su música, siendo el único grupo portugués en haber participado en todas las ediciones del festival desde el año 2004. La apertura del Escenario Principal el día 27 de junio se dará con el sonido de Swallowed o The Chemical Between Us, de la mano de la banda británica Bush.

La novena edición se dará en el Parque Bela Vista, durante el 20, 21 27 y 28 de junio, presentando una banda sonora de lujo. Además podremos encontrar en ella (en el escenario principal) grandes nombres tales como Foo Fighters, Post Malone, Black Eyed Peas, The National, Camila Cabello o Anitta, entre otros.

El escenario Galp Music Valley presentará una gran variedad de géneros musicales que irán desde el rock al pop, pasando por el funk y el EDM, dando una gran y cálida bienvenida a grandes artistas internacionales como Incubus, Ney Matogrosso o Black Mamba, sin olvidarnos de fenómenos cómo Bárbara Tinoco, Plutónio, Iza o Giulia Be, entre otros artistas.

Las entradas para Rock in Rio están ya disponibles en en la página oficial de Rock in Rio y los puntos de venta habituales; Ticketmaster, Seetickets, Festicket, Másqueticket. La lista completa está ya disponible en la página oficial del festival. Las entradas diarias costarán 69€ y el abono de fin de semana 112€.