Pet Shop Boys, nuevo cabeza de cartel del Mallorca Live Festival

Mallorca Live ha vuelto a sorprender con sus confirmaciones: Pet Shop Boys, la mítica banda británica de pop electrónico, actuará por primera vez en Mallorca como cabeza de cartel de la próxima edición del festival (14, 15 y 16 de mayo, Antiguo Aquapark de Calvià).

La organización ya había dejado caer que aún quedaban grandes nombres por anunciar con ese espacio en blanco que aparecía en la jornada del sábado de su último cartel. Y, según han confirmado en nota de prensa, todavía quedan más nombres internacionales y nacionales por confirmar.

El grupo formado por Neil Tennant y Chris Lowe es todo un icono de la historia de la música. Desde que firmaron su primer disco en 1985, Pet Shop Boys ha logrado colocar cuarenta y dos singles en el Top 30 del Reino Unido, incluyendo veintidós Top 10 y cuatro números uno. Hasta la fecha sus trece álbumes de estudio han alcanzado el Top 10 del Reino Unido y de buena parte de las listas de ventas de todo el mundo.

En sus más de treinta años de trayectoria, Pet Shop Boys han dotado a sus directos de un original e influyente estilo de teatro musical pop, colaborando con directores, diseñadores y artistas como Derek Jarman, David Alden y David Fielding de la Ópera Nacional Inglesa, Zaha Hadid, Sam Taylor-Wood y Es Devlin.

Tras su última gira, el diario The Independent destacó que “su carrera siempre ha demostrado que la música pop y la alta cultura no solo pueden coexistir, sino que juntas superan formas musicales supuestamente superiores“, mientras que el Daily Telegraph elogió que “el espectáculo engloba la alta cultura, la cultura de club, el teatro, el cine, la sátira política y un espectáculo láser alucinante“. The Times, que valoró el concierto con cinco estrellas, consideró el show “tan innovador como emocionante“.

Aunque el dúo llegará a la isla con nuevo disco bajo el brazo, “Hotspot“, disponible el próximo 24 de enero de 2020, en Mallorca Live Festival presentará su gira Dreamworld: The Greatest Hits Live, un espectacular despliegue escénico especialmente diseñado para engrandecer más, si cabe, sus grandes clásicos entre los que seguro encontraremos temas inolvidables como ‘West End Girls‘, ‘It’s a Sin‘, o algunas de sus míticas versiones como ‘Always On My Mind‘ o ‘Go West‘.

Nuevas confirmaciones por días

Pet Shop Boys encabezará la jornada del sábado 16 de mayo, donde estarán acompañados por otros artistas como Michael Kiwanuka, Kase.O, Temples, Austra, Carolina Durante, Alizzz, Maikel Delacalle o Guitarricadelafuente.

El festival también ha anunciado la incorporación de nuevas bandas para el viernes 15: Miss Caffeina y Peligro se sumarán a los nombres ya anunciados de Crystal Fighters, Miles Kane, Kate Tempest, Nathy Peluso, Ama Lou, León Benavente, Delaossa & J Moods y Mateo Kingman, entre otros.

El jueves 14 de mayo, jornada inaugural del festival, contará con las actuaciones de Monarchy, Shinova y Ginebras, que se suman a los nombres ya anunciados de Leiva, Natos y Waor y Siloé.

Tròpic Stage, nuevo escenario electrónico



Mallorca Live sigue apostando por la música electrónica de vanguardia potenciando su cuarto escenario, que crecerá más de 2.000 metros cuadrados destinados en exclusiva a la música de baile. El rebautizado como Tròpic Stage contará con DJs como Marcel Dettmann, Red Axes, Ángeles Marqueño y Vik.t el viernes y con las incorporaciones de &ME, Mano Le Tough, Cooper Saver y Frink el sábado.

Las entradas para el Mallorca Live Festival se pueden comprar por 75€ más gastos de gestión para el abono de 2 días (viernes y sábado) y por 90€ más gastos de gestión el abono de 3 días (jueves, viernes y sábado) en la web del festival www.mallorcalivefestival.com.