Patti Smith anuncia concierto en el Teatro Real para el 23 de junio

Patti Smith actuará en el Teatro Real de Madrid el 23 de junio, marcando un nuevo hito en la historia de Universal Music Festival. Será una oportunidad de verdad única para disfrutar de la música de esta legendaria cantante. Por el calado creativo de Smith, sin duda, pero también por el inmejorable contexto escénico del Teatro Real, que garantiza cercanía, sonido impecable y una conexión especial entre el artista y el público.

Condensar la impecable trayectoria de Patti Smith en unas pocas líneas es tarea imposible. Cantante, compositora, escritora, activista, pionera de la eclosión punk en Nueva York, modelo de perfección para otros grandes artistas… Figura clave, en definitiva, de la música popular del último medio siglo. La norteamericana, de 73 años, es autora de algunas de las composiciones más profundas del cancionero rock, así como uno de sus iconos más duraderos y admirados.

Secundada por el impresionante grupo que la acompaña desde hace décadas –al estratosférico trío formado por Lenny Kaye, Tony Shanahan y Jay Dee Daugherty se sumó hace tres temporadas la guitarra de su hijo Jackson–, Smith ofrece conciertos de altísimo voltaje emocional e intensa carga poética, convirtiendo cada actuación en una eucaristía eléctrica de propiedades sanadoras. Una experiencia voltaica, jalonada por himnos imperecederos como “Dancing Barefoot”, “Because the Night”, “People Have the Power”, “Pissing In a River”, “Ghost Dance” o “Free Money”, que sonarán en plenitud desde el imponente escenario del Teatro Real de Madrid. Otra delicatessen con el sello de Universal Music Festival.

Dueña de un discurso genuino que ha servido como guía a decenas de artistas esenciales –de Madonna a Chrissie Hynde, de Morrissey a Sonic Youth, de R.E.M. a The Go-Betweens, pasando por toda la hornada de grupos riot grrrl–, Patti Smith ha construido un universo propio en el que confluyen el halo poético de Bob Dylan, el inconformismo de la generación beat, la voluntad de exploración de The Doors y Jimi Hendrix, el desafío genérico del glam-rock y el misterio creativo de simbolistas como Rimbaud y Baudelaire.

Precursora de la guerrilla punk que asoló la Gran Manzana desde mediados de los setenta, Patti Smith contribuyó a difuminar los estereotipos asociados al género, prefigurando un nuevo campo de acción para las mujeres dentro del rock and roll. Su legado artístico es trascendente y la convierte en una fuerza cultural de primer orden. Su concierto en la sexta edición de Universal Music Festival –que también ha confirmado los conciertos de Supertramp’s Roger Hodgson (28 de julio) y Carlos Rivera (27 de julio)– es todo un acontecimiento que nadie debería dejar pasar.