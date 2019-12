Oh, See! Málaga anuncia las primeras confirmaciones de su tercera edición

El desembarco de la tercera edición del festival de música Oh, See! Málaga llega a buen puerto con las primeras confirmaciones con Carlos Sadness, Second, Kiko Veneno, Ojete Calor, Manel, La Bien Querida, Rufus T Firefly, Ochoymedio Djs, We Are Not Djs y Mondosonoro Djs, y más artistas por confirmar para el 11 y 12 de septiembre de 2020 en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. Dos ediciones con sold out avalan y confirman que el festival Oh, See! nació para quedarse en la ciudad de la Costa del Sol, el público ha respaldado al festival como una cita imprescindible para despedir el verano con la música en directo por bandera.

Alejado de grandes formatos, Oh, See! Málaga cuenta con una propuesta estilística definida, y el festival contará una vez mas con único escenario principal para no perder detalle de las actuaciones, y también una “kids área” en la cual 100 niños de entre 4 y 12 años vivirán su propio festival realizando diversos talleres, una prueba del compromiso social del festival con la conciliación familiar.

Además, como novedad, Oh, See! Málaga contará en esta tercera edición con una carpa donde reputados djs nacionales y locales darán rienda suelta a sus locuras en forma de canciones para ser bailadas y coreadas a viva voz.

Por el festival han pasado grandes bandas nacionales como Los Planetas, Iván Ferreiro, Sidonie, Love of Lesbian, Zahara, 091, C. Tangana o La Casa Azul, Coque Malla, Delaporte o Carlolina Durante, entre otros.

Venta de abonos