O Son do Camiño 2020 anuncia su cartel

The Chemical Brothers, The National, Bad Bunny, Liam Gallagher, Jason Derulo, Foals, Daddy Yankee o DJ Snake son algunos de los protagonistas de la 3ª edición de O Son do Camiño que acogerá O Monte do Gozo.

Santiago de Compostela será una vez más la sede de la gran cita musical gallega que tendrá lugar del 18 al 20 de junio en O Monte do Gozo.

Tras dos exitosas primeras ediciones agotando entradas el primer día de lanzamiento, el festival contará con 39 artistas de talla internacional, seleccionando destacados referentes de cada género, tanto en el rock y el indie (The National, Liam Gallagher, Foals, Editors), como en la electrónica (The Chemical Brothers, DJ Snake, Armin Van Buuren, Timmy Trumpet), el pop (Jason Derulo) o los sonidos latinos y urbanos (Bad Bunny, Daddy Yankee). Muchos de ellos visitarán por primera vez Galicia, otros lo harán por primera vez con sus espectáculos y escenografía al completo, y otros lo harán siendo de los artistas más escuchados en las plataformas digitales a nivel mundial.

Los artistas gallegos coparán más del 40% de la programación con diferentes estilos y pasando por diversas franjas de edad, entre los que destacan Xoel López, Triángulo de Amor Bizarro, The Killer Barbies con Silvia Superstar o Guadi Galego, entre muchos otros. En el resto de nacionales, referentes como Kase O, Lola Indigo, Carolina Durante, Natos y Waor, Miss Caffeina o Rayden, serán los encargados de completar el programa más diverso de su historia.

Tras las 100.000 personas congregadas en su última edición, O Son do Camiño seguirá promocionando por todo el mundo la llegada del Xacobeo 2021, dando a conocer la marca Galicia, y a su vez, apoyando empresas locales, la cultura gallega y fomentar el turismo de toda la comunidad.

Los abonos se pondrán a la venta el martes 10 de marzo a las 14h. en www.eventbrite.es