Nouvelle Vague protagonizarán la fiesta presentación del 4Ever Valencia Fest

Quedan apenas poco más de cuatro meses para que Wilco, Madness, Stranglers, OMD, Marc Almond y Quique González protagonicen la tercera edición del 4Ever Valencia Fest, pero el festival ya calienta motores con un concierto de presentación que no podría tener mejor banda sonora: la de los franceses Nouvelle Vague. Porque si por algo se ha caracterizado el proyecto de los músicos Marc Collin y Olivier Libaux ha sido por acercar los grandes clásicos del punk y la new wave a un público mucho más amplio, a través de las versiones – en clave de lounge music y bossa nova – que han plasmado en discos tan celebrados como Nouvelle Vague (2004), Bande À Part (2006) o el reciente Curiosities (2019).

De hecho, en este último destaca (entre versiones de clásicos de Devo, The Human League, Pretenders, Richard Hell, Suicide o B Movie), una relectura sosegada pero muy elegante, en su línea, del “My Girl” de Madness. Algo que ya hicieron en el pasado con otros músicos del 4Ever: baste recordar sus versiones de “Enola Gay” de OMD, “Say Hello, Wave Goodbye” de Soft Cell y “Golden Brown” de The Stranglers.

El jueves 2 de abril estarán en la sala Moon de Valencia, como protagonistas absolutos de la Opening Party de 4Ever Valencia Fest. Las entradas para el concierto están ya a la venta, y pueden comprarse con un descuento del 25% en el caso de tener ya el abono o la entrada de día para el 4Ever Fest, que se celebra el 25 y 26 de junio en la Plaza de Toros de Valencia.