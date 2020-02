Mumford & Sons y Royal Blood son los dos cabezas de cartel finales para Mad Cool 2020

Aún nos quedaba saber quiénes serían los cabezas de cartel para la noche del viernes 10 de julio en Mad Cool Festival. Hoy, la organización del festival ha anunciado que Mumford & Sons y Royal Blood liderarán la tercera jornada de la gran cita musical del verano en Madrid, que suma otros diez nombres más a su programación: Spielbergs, Last Internationale, Shura, Waxahatchee, Loraine James, The Chats, Leïtï Sene, PABST, Hunter and The Bear, María Guadaña, Playa Cuberris y Grande Days.

Con estas confirmaciones, Mad Cool Festival vuelve a apostar por una variedad de géneros y estilos, desde el folk rock al electropop pasando por el blues, el metal o el punk, para cumplir así con los deseos de los miles de aficionados a la buena música, en una de las convocatorias musicales más importantes a nivel internacional. Con este Line Up, Mad Cool espera seguir mejorando la experiencia de crítica y público al igual que en 2019, una edición que le valió ser considerado -hace tan solo unas semanas- como uno de los Diez Mejores Festivales del Mundo junto a Glastonbury, Coachella, All Points East, entre otros, según New Musical Express (NME).

Mad Cool Festival apuesta por dos números #1 como headliners del viernes 10. Mumford & Sons son probablemente el grupo más exitoso de la nueva ola de folk británico surgido en este siglo XXI. Su música es una fusión de bluegrass, folk, country y rock. Formados en 2007 por Marcus Mumford (voz, guitarra, batería), Dobro Winston Marshall (voz, bajo), Ben Lovett (voz, teclados) y Ted Dwane (voz, bajo). Su disco de debut, “Sigh No More” (2010), fue nominado al Mercury Prize, llegando a vender más de un millón de copias. “Babel” (2012), su segundo disco, debutó en el número uno en su país natal y ganó el premio Grammy al disco del año. Ausentes en Madrid desde el año 2013, Mad Cool 2020 será la ocasión perfecta para reencontrarnos con uno de los grandes grupos de nuestra era.

El dúo de Brighton, Royal Blood, practican una suerte de blues-rock con un alto voltaje de ferocidad y riffs energético. Con solo dos instrumentos, son capaces de generar una atmósfera tan envolvente como vigorosa guiados por la intensidad melódica de sus melodías y la emotiva voz de Kerr. Con su debut homónimo, “Royal Blood” (2014) alcanzaron el número #1 en Gran Bretaña e Irlanda, girando con Iggy Pop y Foo Fighters y recibiendo el galardón al Mejor Grupo Británico en los Brit Awards. “How Did We Get So Dark?”, su segundo LP, llegaría en 2017, cuando visitaron Madrid por última vez.

El pasado 29 de octubre, Taylor Swift, Billie Eilish, Twenty One Pilots, Pixies, Alt-J y Tove Lo fueron los primeros seis nombres que dieron el pistoletazo de salida al cartel del 5º Aniversario del Festival madrileño, un Line Up transversal e inimitable que abría la ya mítica dinámica de goteo de bandas en RRSS con la que, cada semana, se añadían nuevos nombres como Deftones, Foals, Jamie Cullum, KHALID, HAIM, The Rapture, YUNGBLUD, Anderson .Paak, Four Tet o Major Lazer. Después, Mad Cool Festival sorprendió con varias oleadas de más de una treintena de grupos como la que encabezaron The Killers, Kings of Leon, Faith No More con Angel Olsen, Charli XCX y Nina Kraviz o la que tuvo lugar a primeros de año con Placebo, Glass Animals, Parcels y Kali Uchis.



De este modo, se cierra la programación principal de la edición 2020 de Mad Cool Festival. Las entradas y abonos ya están a la venta a continuación: https://madcoolfestival.es/tickets.php