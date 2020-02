Mujeres lidera una nueva tanda de confirmaciones para el Monkey Weekend

Diez nuevas confirmaciones se añaden desde hoy a la lista de invitados estelares del cuarto Monkey Weekend, o como se le conoce ya, #elmonkeychico: esos artífices de himnos instantáneos que son Mujeres; Los Voluble y su ya mítica proclama “Flamenco is not a crime“; el torbellino punk con alma de copla de Juana Chicharro; nuestros Beastie Boys de la Bahía, El Lobo en tu Puerta; el delicioso surrealismo pop de Estrella Fugaz; los nuevos cracks del balompié nacional, esos Mediapunta que apadrinan los mismísimos Carolina Durante; los grandes éxitos de gasolinera de Compro Oro, todo un desparrame quinqui; el soniquete latino de La Buena Nueva, última chifladura de la mitad de Esteban & Manuel; la tormenta perfecta propinada por los ruidosos Habitar La Mar; y la fresca y liviana naturalidad de Marcos y Molduras, otros con facilidad para clavar himnos.

Esta decena para enmarcar se suman a los ya confirmados hace apenas una semana: King Khan’s Louder Than Death, Melenas, Tito Ramírez, Pantocrator, La Trinidad, Marcelo Criminal, RomeroMartín, Rebe y Adiós Amores. Con un plantel así, ¡la diversión está más que garantizada! ¡Y eso que aún quedan más invitados por desvelar!

Claro que la música, aunque importante, no lo es todo en Monkey Weekend. Quien haya sucumbido ya a los múltiples encantos de #elmonkeychico sabrá de qué hablamos. Lugares insólitos para un concierto como una bodega señorial, un patio de una casa palacio ¡y hasta el castillo en el que vivió Alfonso X El Sabio! Momentazos para el recuerdo como un karaoke en directo con Paco Loco y sus Jaguares como supporting band, directos en un garaje en plena calle atiborrada hasta los topes, y abrazos, besos y sonrisas por doquier. Eso es #elmonkeychico. Aliñado, por supuesto, con pescaíto frito y cazón en adobo. Faltaría más.

No queremos pecar de aguafiestas: el año pasado, Monkey Weekend colgó el cartel de “no hay entradas”. Hoy jueves 20 de febrero se ponen a la venta los abonos y entradas de nuestra edición 2020, a los fantabulosos precios de 32 euros (más gastos de gestión) el abono de dos días, y de 25 euros (más gastos de gestión) la entrada de sábado (no hay entrada solo de viernes). ¿A qué esperas pues para hacerte ya con la tuya y no perderte este verano la fiesta de tu vida?