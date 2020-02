MUD (Festival Músiques Disperses) 2020 anuncia su programación

Llega la decimocuarta edición del MUD (también conocido por Músiques Disperses), festival pionero de neo-folk en el estado español, y que tendrá lugar en Lleida del 12 al 15 de Marzo.

La edición de este año se presenta con artistas como Sachiko Kanenobu, Dúo La Loba, Ivory Tusk, Cánovas, Adolfo y Guzmán, Pau Riba y Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, conformando, de nuevo, un cartel excitante y sorprendente.

El festival está ahora organizado por el Ayuntamiento de Lleida de forma exclusiva, después de que Guerssen, creadores del festival, hayan pasado a hacer únicamente la dirección artística. Reconocido como uno de los festivales más particulares del territorio, sirve de escaparate para proyectar nuevos caminos que el folk moderno emprende con el paso del tiempo, y se reivindica como mensajero inter-generacional, puente entre la tradición y la modernidad.

Multitud de nombres han pasado ya por el MUD, muchos bien conocidos (WITCH, The Parson Red Heads, Kacy & Clayton, Estas Tonne, Donovan, Omar Souleyman, Fairport Convention, Magna Carta, Vashti Bunyan, BaBa ZuLa, Vieux Farka Touré…) y muchos de ellos auténticos desconocidos que han sorprendido al público y han dejado impronta de la filosofía del festival (Ouzo Bazooka, Constantine, Lisa o Piu, Circulus, Ashwin Batish, Lovely Luna, Sieben, etc.), además de tenir espacio para propuestas nacionales de alto calibre artístico como Ferran Palau, El Petit de Cal Eril, Silvia Pérez-Cruz, etc.

Los conciertos de esta edición se podrán disfrutar en el Cafè del Teatre de l’Escorxador, y el concierto íntimo (entrada libre con aforo limitado) en la tienda-cervecería Grans Records de Lleida.

Jueves 12 de marzo

El jueves 12 de Marzo inaugurará el MUD Pau Riba conmemorando los 50 años de su exitoso disco “Dioptria“.

Pues sí, hace nada más y nada menos que 50 años de la edición del disco en catalán más celebrado de la historia, el mítico “Dioptria” de Pau Riba. Un doble álbum que reúne rock ácido, folk pasado de vueltas, ritman blus y delirios trópico-mediterráneos como si estuviera abducido por el tropicalismo brasileño de aquellos años, en versión nostrada.

Y dichosamente hay una gira para interpretar el disco íntegro, acompañado de la banda De Mortimers, espectáculo que abrirá esta nueva edición del MUD.

Viernes 13 de Marzo

Guadalupe Álvarez Luchía y Javier Calequi son dos artistas argentinos (ella también es actriz, y él es el guitarrista que acompaña Jorge Drexler), que llevan más de diez años a Madrid. Ellos son lo Dúo La Loba, y se acompañan de dos músicos más para presentar su nuevo disco “Verbena“.

Después de un disco de debut muy intimista, con su segundo y maravilloso “Verbena” recuperan ritmos tradicionales latinoamericanos (tan variados como lo candombe, la milonga, el tango o lo malambo entre otros) y lo mezclan con pop alternativo y una chispa electrónica.

Y otro argentino, en esta ocasión establecido en Barcelona, es Ezequiel de Lima, conocido como Ivory Tusk en su faceta de cantautor. Con solo voz y guitarra, hurga en la introspección de la existencia humana y la relación con la naturaleza, inspirado por artistas como The Tallest Man on Earth o Jose Gonzalez.

Sábado 14 de Marzo

Cánovas, Adolfo y Guzmán abrirán la noche del sábado 14 de Marzo en el Cafè del Teatre.

Corría el año 1974 cuando estos tres músicos, junto con Rodrigo García, formaron el cuarteto conocido como Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, también conocidos por las siglas C.R.A.G.

Con la belleza de su folk-pop cargado de armonías vocales, han estado siempre comparados con los mitos norteamericanos Crosby, Stills, Nash & Young.

El mismo 1974 fue editado su primer álbum, “Señora Azul“, que a pesar de pasar desapercibido en su día, resulta ser hoy considerado uno de los mejores álbumes españoles del siglo XX, incluyendo himnos como “Solo pienso en ti” o “Señora Azul“.

Un par de idas y venidas en décadas posteriores, y siempre sin actuar en directo, completaron su bagaje, y ahora tenemos la ocasión de disfrutar de su directo (sin Rodrigo), 46 años después de la edición de “Señora Azul“.

La misma noche y por primera vez y en fecha única, Sachiko Kanenobu, considerada la primera cantautora japonesa, actuará en el MUD. Es la responsable del que unánimemente se cita como al mejor álbum de folk y folk-rock hecho nunca en Japón.

El disco, de título “Misora” y editado en 1971, vive una segunda vida hoy, redescubierto por nuevas generaciones de forofos en todo el mundo (fue reeditado en Cataluña hace más de 10 años, y el año pasado en los EE. UU. por Light in the Attic, mismo sello que catapultó la vuelta de Rodriguez).

A sus 71 años, Sachiko está haciendo conciertos de manera ocasional (sold outs continuados en el Japón y EE. UU.), y en su segunda visita a Europa actuará de manera exclusiva en Lleida, otra leyenda que sumar a las que ya han pisado nuestro escenario en estos 14 años.

Domingo 15 de Marzo

Los exitosos Derby Motoreta’s Burrito Kachimba cerrarán el domingo 15 de Marzo a las 20h al Café del Teatro, la decimocuarta edición del MUD.

Todo y su corto recorrido, se ha hablado ya tanto de los sevillanos que solo podemos ser reiterativos. Con un directo estremecedor se han ganado a pulso que su “kinkidelia” haya logrado una relevancia brutal en el panorama estatal.

Rock psicodélico, aires flamencos, hard-rock, Triana, Led Zeppelin, Storm, King Gizzard and the Lizard Wizard… todo esto muy sacudido, prepárate para que los Motoreta’s te rebienten la cabeza!

Los abonos y entradas ya están a la venta en www.musiquesdisperses.com