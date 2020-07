Mad Cool 2021 anuncia primeras confirmaciones y nuevos detalles

La organización de Mad Cool Festival ha cumplido su promesa y hoy ya conocemos una parte importante del cartel que protagonizará la edición 2021 del festival madrileño que tendrá lugar entre los días 7 y 10 de julio.

La jornada del miércoles 7 de julio contará con Twenty One Pilots y Placebo como cabezas de cartel, acompañados de Carly Rae Jepsen, Glass Animals, Wolf Alice y Angel Olsen, entre muchos otros. El jueves tendremos a The Killers y Deftones como principales atractivos acompañados de Foals, Puscifer, Sigrid y Pale Waves, entre otros.

Mumford & Sons y Faith No More son los protagonistas principales del viernes acompañados de alt-j, London Grammar, Jamie Cullum, Parcels y muchas más. Pondremos fin al festival el sábado con Red Hot Chili Peppers, Pixies, Royal Blood, Major Lazer, The Rapture y muchos más. Desde luego, un gran festival en el que muchos están echando de menos a Taylor Swift, que era uno de los atractivos confirmados para 2020.

Todos estos nombres que podéis ver a continuación conforman el 70% de los artistas del cartel, que se completará más adelante. Hay artistas que no se pueden revelar aún y que probablemente sepamos antes de finalizar agosto.

Venta de entradas para Mad Cool 2021

Las entradas de este año siguen siendo válidas para Mad Cool 2021, aunque también se amplia el plazo evolución desde este miércoles día 8 hasta una semana después del segundo anuncio, cuando ya quedará el cartel totalmente compuesto. Igualmente, se han anunciado una serie de ventajas para aquellos que mantengan sus entradas que os listamos a continuación:

.- 25% DESCUENTO EN MERCHANDISING OFICIAL DE MAD COOL, adquirido a través de Mad Cool Area. Hasta el 31 de enero de 2021. Recibirás tus artículos junto a tus pulseras Mad Cool 2021 a partir del mes de marzo.

– 25% DESCUENTO EN TUS ENTRADAS PARA LA GIRA VIBRA MAHOU – MAD COOL (hasta completar aforo).

– PULSERA CONMEMORATIVA MAD COOL 2020. La recibirás junto a tus pulseras Mad Cool 2021 y te traerá sorpresas que desvelaremos próximamente.

– ACCESO A PREMIOS Y SORTEOS EXCLUSIVOS como: * 200 Tarjetas de socio.* 4 Upgrades dobles a VIP.* 2 Accesos dobles por día al FOH para ver el concierto principal.* 30 Packs de merchandising oficial.* 6 Plazas en tour exclusivo Mad Cool antes de la apertura de puertas.* Aparición en el aftermovie oficial de Mad Cool 2021 (máximo 10 personas).

En cuanto a la venta de tickets de 2021, comienza mañana miércoles a las 12:00 h. Los precios de entrada de día se mantendrán en 75€ + gastos de gestión; los abonos de 3 días, en cualquiera de sus versiones, en 179€ + gastos de gestión; las entradas VIP, en 150€ + gastos de gestión, y los abonos VIP, en 400€ y 450€ + gastos de gestión, para 3 y 4 días respectivamente. Los packs Fnac de 4 días se mantendrán en 195,99€.

Respecto a los abonos de 4 días, la organización ha decidido no sacar ninguno más a la venta, aunque recibamos devoluciones de este tipo. La decisión está basada en no perjudicar y respetar a quienes compraron entradas de día porque los abonos se habían agotado. No obstante, los más madrugadores podrán adquirir los últimos packs que Fnac aún tiene disponibles y que incluyen el abono de 4 días. Será la única forma de adquirir este pase, aunque las unidades son muy limitadas.

Más información en www.madcoolfestival.com