Kendrick Lamar y The Killers lideran las primeras confirmaciones del Bilbao BBK Live 2020

Bilbao BBK Live entra en la adolescencia rebosando originalidad y seguridad en sí mismo. Buena prueba de ello son los primeros nombres del cartel de su edición 2020, que dejan claro que su apuesta para la próxima cita en Kobetamendi es sin duda la calidad.

Kendrick Lamar, que ofrecerá este único show en España, es el rapero más influyente del género, y uno de los artistas más relevantes de la historia de la música, ganador de un Premio Pulitzer y de un Oscar, y de los pocos (si no el único) en colocar varios de sus trabajos en la mayoría de las listas de los mejores discos de la última década. Su interés por temas políticos y sociales, sumado al lirismo de sus composiciones, lo han convertido en un creador que trasciende el ámbito musical para ser una de las personalidades más influyentes de la cultura popular de nuestro siglo.

The Killers es otro de los protagonistas de este primer anuncio del Bilbao BBK Live. La banda de Las Vegas vive uno de sus momentos más dulces en Europa. Los de Brandon Flowers llegarán a Bilbao con disco nuevo bajo el brazo -que se publicará en primavera y del que, de momento, no han dejado escuchar nada-, directos de su primera gira en grandes estadios del Reino Unido.

Pet Shop Boys estarán en Bilbao con el primer show de Greatest Hits de su historia. La banda, siempre a la vanguardia y con propuestas de calidad, ha facturado himnos que ocupan espacio en el imaginario popular junto a grandes clásicos del pop y ha colocado más de 40 singles en el top 30 de UK (incluyendo 22 Top 10 y 4 Nº1). En Kobetamendi repasará sus éxitos con un grandioso espectáculo pop y una producción a la altura de su repertorio.

Bad Bunny aprovechó la reciente ceremonia de los Grammy Latinos, donde recogió el galardón al Mejor Álbum de Música Urbana, para reivindicar el reggeaton como parte de la cultura latina, algo de lo que caben pocas dudas ya, cuando incluso la revista Time le acaba de incluir en su lista 100 Next como uno de las personalidades que modelarán el futuro. En Bilbao BBK Live han querido que encabece, junto al propio Kendrick Lamar, nuestra apuesta por los sonidos urbanos.

Cambiando de tercio, los seguidores del dream pop tendrán a Caribou (si es que queda alguien que se atreva a ponerle etiqueta alguna tras haber escuchado su más reciente sencillo, ‘Home’). Siguiendo con la electrónica, contamos con Four Tet, proyecto con el que el británico Kieran Hebden ha publicado algunos discos cruciales del género. Creador inquieto y arriesgado, tiene la extraña habilidad de hacer que sus composiciones más experimentales sigan siendo aptas para la pista de baile. Y si hablamos de artistas difícilmente clasificables, no podemos dejar de nombrar a la sueca ionnalee | iamamiwhoami, con su proyecto a caballo entre la música y el audiovisual. Menos conocidos, pero sin duda atractivos para los más curiosos, los beats con raíces en la música tradicional árabe de los interesantísimos Acid Arab. Para quienes busquen algo de introspección, tenemos la electrónica delicada y ambiental de la galesa Kelly Lee Owens.

Otro nombre grande, el de los felizmente reunidos Supergrass. En 2020 se cumplen 25 años de su mítico ‘I Should Coco’ y lo celebran con un recopilatorio y una gira que sólo pasará por Bilbao BBK Live. En ediciones anteriores ya hemos bailado con Suede y con los hermanos Gallagher, así que no podíamos dejar escapar a la banda más salvajemente divertida que ha salido de Gran Bretaña (con permiso de Happy Mondays). Y si hablamos de reuniones dignas de celebrar, la de The Rapture, que anunciaron a principios de este año su vuelta a los escenarios y el de Kobetamendi será uno de los que pisen.

Uno que no es latino, sino madrileño, pero canta que siempre quiso ser como Héctor Lavoe, quizá esté cerca de conseguirlo: Kaydy Cain presenta Salsa Dura, un proyecto con el que se propone pasar su propio repertorio por el tamiz de la salsa. El rap y el hip-hop también estarán bien representados por nombres como los de Slowthai, rabioso narrador de la Gran Bretaña post-Brexit, o el estonio Tommy Cash, una de las propuestas más vanguardistas del género. Por supuesto, habrá sitio para nuevos talentos, como el granadino Chico Blanco, cuyo trabajo bebe tanto del house como del trap y que apunta a ser una de las revelaciones nacionales en 2020, o Erik Urano, al que llamamos “nuevo” con la boca pequeña porque lo suyo empieza a ser un secreto a voces.

Apuntando más cerca de casa y para quienes disfrutan por igual de sintetizadores y riffs de guitarra no hay que perderse a El Columpio Asesino, que ya nos han dejado escuchar dos adelantos del que será su próximo disco (¡cinco años se han hecho de rogar!) y son uno de los nombres nacionales más esperados junto a León Benavente, cuyo flamante disco ‘Vamos a volvernos locos’ viene también cargado de sintetizadores. Tanto ellos como Cariño llevan ya una buena temporada entre los favoritos del público festivalero y no han querido que faltaran en el cartel.

Quienes gustan de explorar el cartel buscando joyas, se habrán fijado ya en Yves Tumor. Calificado a menudo como vanguardista o incluso como alta cultura, el adjetivo que más se le atribuye es del genio. Con ese nos quedamos. Alabados por la crítica especializada vienen The Murder Capital, y es que parece que la escena dublinesa está en estado de gracia. También invitamos desde ya a fijarse en Whitney. La banda de Chicago apenas se deja ver en nuestro país y sus guitarras acústicas, casi siempre arropadas de cuidadísimos vientos y armonías vocales, son una delicia para los oídos. Otra propuesta de personalísimas guitarras es la de Tinariwen, cuyo predicamento entre el público europeo no para de multiplicarse tras cada gira. Desde Japón, las divertidísimas Chai. Ironía y desvergüenza a raudales nos hacen entender que hayan bautizado ‘Punk’ a su último álbum a pesar de que lo suyo sea el pop.

Seguimos con las incombustibles Hinds, una de nuestras bandas más internacionales y que no deja de cosechar éxitos con cada concierto suyo en Europa. Totalmente alejados estilísticamente, pero no tanto en lo que respecta a su alocada puesta en escena, tenemos a Califato 3/4, una coctelera donde se agitan hábilmente calculadas dosis de flamenco, post-rock y trap. Para terminar con las joyas por descubrir, tres diamantes: la jovencísima Dora, benjamina del cartel, de la que de momento solo conocemos dos singles, producidos por Pional, que invitan a seguirla de cerca. Yana Zafiro, viene de Murcia y, antes, de Ucrania, autora de letras brillantísimas en las que pasa del inglés al castellano con la misma aparente facilidad que su sonido transita del pop a la electrónica. Y, tomen nota de este nombre, los vascos Omago cuentan con un primer EP publicado hace apenas unos días, probablemente su nombre no suene demasiado ahora mismo, pero sospechamos que eso habrá cambiado en julio.

Más allá de la propuesta artística, al entorno natural de Kobetamendi que alberga los conciertos se suma, un año más, la privilegiada ubicación del camping, que estará situado en la cima del Monte Arraiz, ideal para los amantes de la naturaleza que esos días acuden al festival desde fuera de Bilbao. Para facilitar la experiencia, desde la web del festival se ofrece la posibilidad de acceder a viajes organizados. Los bonos ya están a la venta y, además, se pueden pagar a plazos.

En definitiva, un cartel de una enorme diversidad con estos grandes nombres, sumado a un entorno natural privilegiado junto a una de las ciudades más estimulantes para los amantes de la cultura y la gastronomía. Nos atrevemos a garantizar que la 15ª edición de Bilbao BBK Live estará a la altura no solo de las anteriores, sino a la de uno de los mejores festivales de Europa.

Venta y precio de abonos

Entradas:

Bono: 140€ + gastos

Bono + Camping: 158€ +gastos

Venta:

bilbaobbklive.com

Descuento Kutxabank de 20€ aplicable a los primeros 900 bonos y a un máximo de 1 bono por tarjeta. El descuento es aplicable al precio en vigor en el momento de compra. Disponible en cajeros multiservicio Kutxabank y en www.kutxabank.es