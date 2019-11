Johnny Marr y Dorian encabezan las nuevas confirmaciones para WARM UP Estrella de Levante

WARM UP Estrella de Levante suma y sigue: después de anunciar a artistas de la talla de Modeselektor, Mando Diao, Viva Suecia, León Benavente o Confidence Man, nuevos nombres se suman al cartel del primer gran festival de la primavera, que se volverá a celebrar en el recinto de La Fica los días 1 y 2 de mayo.



Encabeza esta tanda Johnny Marr. Hablar del compositor es hablar de un icono. El sonido eléctrico de su guitarra lleva acompañando al público desde la década de los 80, unido indisolublemente a una de las formaciones con mayor trascendencia musical y social de todos los tiempos: The Smiths. Con una brillante carrera en solitario que recoge tres álbumes a sus espaldas, el de Manchester visitará WARM UP Estrella de Levante para deleitar al público a golpe de guitarra y crear un show de rock alternativo y britpop a la altura de pocos. En su directo en La Fica resonarán temas míticos como “There Is a Light That Never Goes Out” o “Please, Please, Please Let Me Get What I Want“.



Tras su espectacular directo en WARM UP Estrella de Levante 2018, Dorian vuelven a La Fica para repasar los temas clásicos de su repertorio. Con su último trabajo, “Justicia Universal“, se ganaron a pulso el respeto del público y los ha llevado a girar por todo el mundo. Un trabajo que se puede definir como el más serio, reflexivo e intenso de su carrera y que llevarán el próximo mes de mayo a Murcia con uno de los shows más interesantes del momento, marcados por la lírica poética y la reflexión social.



Con “Diferentes Tipos De Luz“, Carlos Sadness volvió a demostrar que lo suyo son las melodías frescas y las letras cautivadoras. A lo largo de su trayectoria ha confirmado que la calidad indie-pop de sus canciones enganchan al público en cada uno de sus directos, algo que volverá a hacer desde Murcia.



Georgia es otra de las artistas internacionales de la próxima edición. La cantante londinense publicaba en 2015 su primer álbum homónimo con un pop electrónico influenciado por M.I.A o The Knife, pero con un sonido propio y creativo que la situaron en las primeras filas del post-grime. Su inminente nuevo trabajo -” Seeking Thrills“-, del que ya ha adelantado tres sencillos, verá la luz el 10 de enero. Tras convertirse con su one-girl show en una de las artistas revelación de Glastonbury 2019, llega a #WARMUP2020 para convertir su directo en uno de los más especiales.



Hoy el festival también confirma a una de las apuestas internacionales con mayor proyección de futuro: Dorian Electra. Tras telonear a Charli XCX en toda su gira mundial, aterrizan en La Fica con “Flamboyant” bajo el brazo. Pero no solo eso, una actitud arrolladora y un sonido future pop que crea un canon estético irrepetible, un show que ya se vaticina como uno de los imprescindibles de esta nueva edición del festival.



Cerrando esta primera tanda de confirmaciones la organización anuncia a una de las promesas murcianas que, con edades muy tempranas, componen, producen y ya han publicado grandes trabajos. Es el caso de AA Mamá, artificies de temas como “Volver a Casa” o “Artefactos de Luz“, que muestran una brillante destreza vocal.



Con estos nuevos nombres ya son catorce los artistas confirmados para #WARMUP2020. Los abonos para WARM UP Estrella de Levante pueden adquirirse desde la página web oficial warmupfestival.es/abonos/ o desde Eventbrite por 44€, subirán de precio mañana a las 23:59h.