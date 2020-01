Huercasa Country Festival confirma a Los Lobos y The South Austin Moonlighters

La mítica banda de rock Los Lobos y The South Austin Moonlighters, una referencia en la música en directo texana, son las nuevas confirmaciones internacionales para la séptima edición del Huercasa Country Festival, el evento más importante de música country y americana del país, que se celebrará del 10 al 12 de julio de 2020 en la localidad segoviana de Riaza.

Los Lobos y The South Austin Moonlighters se suman a los ya anunciados Nikki Lane, Mike & The Moonpies, AllWoods y Riders of The Canyon, el grupo formado por Joana Serrat, Marta Delmont, Roger Usart y Matthew McDaid, en un programa que el festival anuncia como el más amplio de todas sus ediciones, con muchos artistas por dar a conocer aún.

Huercasa Country Festival continúa ofreciendo sus abonos, con acceso para todo el fin de semana, ahora al precio de 60 euros. El cupo de abonos es limitado y solo se pueden adquirir online, en eventbrite.com.

Huercasa Country Festival está organizado por la empresa hortofrutícola Huercasa, que vende sus productos a todo el mundo desde una pequeña localidad como Sanchonuño, en la provincia de Segovia.

Para Huercasa, el festival es la oportunidad perfecta para escenificar sus valores, vinculados a la defensa del mundo rural, la alimentación y la vida saludable, la diversión en familia y el respeto al medio ambiente y a los que nos rodean, aspectos todos ellos muy ligados al estilo de vida country.