Huercasa Country Festival anuncia sus primeros nombres internacionales

La cantante de Nashville Nikki Lane y los texanos Mike & The Moonpies son las primeras confirmaciones internacionales de la séptima edición del Huercasa Country Festival, el evento más importante de música country y americana del país, que se celebrará del 10 al 12 de julio de 2020 en la localidad segoviana de Riaza. A Nikki Lane y Mike & The Moonpies se suman otros dos grupos nacionales, AllWoods y Riders of The Canyon, el grupo formado por Joana Serrat, Marta Delmont, Roger Usart y Matthew McDaid, en un programa que será más amplio que en ediciones anteriores, con muchos nombres y sorpresas aún por desvelar. Coincidiendo con los primeros anuncios de artistas, Huercasa Country Festival ha puesto a la venta sus primeros abonos, con acceso para todo el fin de semana y al precio especial de 50 euros. El cupo de abonos es limitado y solo se pueden adquirir online, en eventbrite.com Nikki Lane, tras su tercer álbum de estudio, “Highway Queen” (2017), se encuentra trabajando en el que será su cuarto disco, que saldrá al mercado a principios de 2020. Será el tercero con New West Records, donde nos mostrará todo lo que ha aprendido durante su estancia en Nashville, Tennessee… su hogar.



El sonido de Lane se caracteriza por la facilidad que tiene para mezclar diferentes estilos. Combina potentes letras con guitarras típicas del blues y el country pop de los años 60´s. La nueva música que prepara Nikki gustará tanto a los fanáticos de Lana Del Rey o Jenny Lewis como a los más “clásicos” fans de Neil Young o Tom Petty.



Mike & The Moonpies llegarán al Huercasa Country Festival también con nuevo disco, presentando ‘Cheap Silver and Solid Country Gold’, su sexto disco de estudio, grabado en los famosos estudios londinenses de Abbey Road, con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Londres. Es su disco más arriesgado, un álbum que diversifica las raíces de honky-tonk de la banda añadiendo abundantes cuerdas y arreglos orquestales. Inspirado en parte por la clásica música countrypolitan de los 60’s y primeros 70’s, estas nuevas canciones encuentran al frontman de la banda, Mike Harmeier, destilando la delicadeza de crooners como Glen Campbell o Frank Sinatra, respaldado por una banda de guerreros de la carretera, cada uno de los cuales juega un papel fundamental en la construcción de cada tema. El resultado es un disco moderno, pero con todo lo que hace emocionante a la vieja música: historias agudas, interpretaciones honestas y dinámicas y la voluntad de caminar más allá de los caminos trillados. Inspirados en la autenticidad de los grandes artistas de la música americana y el country por encima de todo, aparece ALLWOODS en el panorama musical a nivel nacional y también internacional en el año 2017. El grupo, con sede en Terrassa (Barcelona), lanza su primer álbum BIRTH a finales de 2018, donde desarrollan y ponen en común sus influencias.



Nominados a los premios Hall of fame 2018 en la categoría Spanish Americana Music Artist, suman el valor instrumental que tienen los artistas más nuevos y potentes de los CMA con su propio estilo y denominación de origen.



Riders Of The Canyon es un grupo de estilo Country y Folk integrado por los cantautores Joana Serrat, Marta Delmont, Roger Usart y Matthew McDaid. En sus composiciones también pueden encontrarse ecos de Rock, Blues, los viejos himnos de tintes Gospel y las ‘murder ballads‘. Formado expresamente a comienzos de 2017 con la excusa de abrir para los texanos The Band Of Heathens en su gira por España, ROTC interpreta en directo un repertorio integrado tanto por el material propio de cada uno de sus integrantes en solitario, como por canciones nuevas co-escritas especialmente para este proyecto.

Huercasa Country Festival está organizado por la empresa hortofrutícola Huercasa, que vende sus productos a todo el mundo desde una pequeña localidad como Sanchonuño, en la provincia de Segovia.



Para Huercasa, el festival es la oportunidad perfecta para escenificar sus valores, vinculados a la defensa del mundo rural, la alimentación y la vida saludable, la diversión en familia y el respeto al medio ambiente y a los que nos rodean, aspectos todos ellos muy ligados al estilo de vida country.