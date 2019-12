Hot Chip se unen al cartel del WARM UP Estrella de Levante 2020

Seguramente, estaban esperando a que pasasen sus dos conciertos de la semana pasada en Madrid y Barcelona, pero sea como sea, se trata de una magnífica noticia: Hot Chip estarán en la edición 2020 del WARM UP Estrella de Levante 2020.

Pensar en Hot Chip es pensar en energía, melodía, espectáculo y, sobre todo, canciones. Canciones que han convertido a la banda británica en banda sonora ineludible de al menos dos generaciones, porque si hay que personificar el sonido electrónico de calidad, hay que pensar en Alexis Taylor, Joe Goddard y su banda principal. La formación británica es la nueva sorpresa de altura que se suma al cartel de WARM UP Estrella de Levante 2020. Desde que iniciaron su carrera en 2008 con “Made In The Dark“, siete son los discos que han articulado una carrera de éxitos y demostraciones constantes de que entender la esencia de Hot Chip es escuchar ‘Over and Over‘ en repeat y dejarse llevar por lo pegadizo y memorable, pero también emocionarse a la primera escucha de “Melody of Love“.

Hot Chip es adictivo al 100%, prueba de ello es el impecable “A Bath Full of Ecstasy“, (Domino, 2019). Para este nuevo disco, un auténtico viaje de synthpop, la banda ha trabajado por primera vez con productores externos como el añorado Philippe Zdar (Cassius, Phoenix) o Rodaidh McDonald (The XX, David Byrne, Sampha), y como afirma la reputada revista británica NME se trata de “su lanzamiento más potente de los últimos años“.

Con la confirmación del dúo alemán Modeselektor, el festival se abría camino hacia los nombres de envergadura dentro de este género, y hoy, con la nueva confirmación de Hot Chip, #WARMUP2020 confirma que la próxima edición del evento acogerá dos de los espectáculos de electrónica más potentes y generacionales de Europa.

Los abonos están disponibles desde 44€

Con esta nueva confirmación que se une a las filas de los grandes nombres de WARM UP Estrella de Levante ya son quince los artistas que pisarán los escenarios de La Fica. Los abonos para el festival pueden adquirirse desde la página web oficial warmupfestival.es/abonos/ o desde Eventbrite por 44€, subirán de precio hoy a las 23:59h.