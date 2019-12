Gwen Stefani lidera una nueva tanda de confirmaciones para Cruïlla 2020

El festival Cruïlla sigue añadiendo artistas a un cartel que ya había confirmado a Residente, Rag’ Bone Man, Of Monsters and Men, Kase.O, Seeed, Leon Benavente, Novedades Carminha Lágrimas de Sangre y No Logo (l’herència de Aspencat).

Gwen Stefani, la ex cantante de No Doubt, Tom Walker, La Fura dels Baus, Fuel Fandango y Ebery Knight se incorporan al cartel de una undécima edición que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de julio.

El regreso a los escenarios europeos de Gwen Stefani será sin duda una de las noticias del verano, y es que, tanto en su época como cantante de No Doubt como en solitario, su voz ha marcado toda una generación.

Si la voz de Gwen Stefani es sinónimo de los noventa y de los inicios del siglo XXI, la del inglés Tom Walker está destinada a ser la de finales de la actual década. El single I Will Leave a Light On se colocó en todas las radios del planeta, fue número 1 en 17 países y disco de platino en otros 15.

La confirmación de La Fura dels Baus demuestra que Cruïlla volverá a apostar en su próxima edición por ofrecer a su público una experiencia más allá de lo musical, y de nuevo La Fura dels Baus volverá al Cruïlla por tercer año consecutivo. Y lo hará por partida triple, con espectáculos y performances durante los 3 días de festival.

Asimismo, Fuel Fandango actuarán por primera vez en Cruïlla trayendo con ellos su fusión única de flamenco centenario y ritmos urbanos, mientras que la última confirmación de esta tanda, Ebery Knight, actuarán en Cruïlla para presentar su nuevo disco previsto para este 2020.

Toda la info y entradas a la venta a www.cruillabarcelona.com