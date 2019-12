Festival Gigante 2020 presenta sus primeros nombres

Ya tenemos los primeros nombres del magnífico cartel del Festival Gigante 2020. Amaral, Veintiuno, Álvaro Suite, Ginebras, Comandante Twin, Santero Y Los Muchachos, Olimpia, Innmir, Chaqueta de Chándal, We Are Not DJs, Vaho y Nocturnos, entre otros muchos artistas, se darán cita en el Festival los días 27, 28 y 29 de agosto en la Huerta del Obispo de Alcalá de Henares.

Recuerda que ya están a la venta los abonos de tres días por sólo 30€, pero esto no es todo. Para celebrar el estreno de este cartel, hoy se ponen a la venta los abonos VIP por sólo 70€ en www.concertados.com

Repasemos los nombres del cartel. Amaral presenta Salto al color. El disco salió a la venta el 6 de septiembre de 2019 situándose en el número 1 de la lista de ventas española. Con una imponente escenografía, el carisma y la personalísima voz de Eva, y el diseño sonoro y las guitarras de Juan, la banda al completo volverá a llevar a mejor música en directo al Festival Gigante 2020.



Veintiuno usan un lenguaje Pop con una marca Funk y R&B , explorando nuevas texturas y métricas, y ahondando en su personalísimo universo lírico. Presentan en Gigante Gourmet, su último LP, tras haber pasado por los Conciertos de Radio 3 y agotar las entradas en Madrid y Toledo.

Álvaro Suite forma parte de Los Santos Inocentes, la banda que de Enrique Bunbury. La Xana será el nombre de su disco en solitario, que saldrá en enero y será sin duda uno de los lanzamientos más esperados tanto en España como en América Latina dentro de la escena del rock alternativo.

Ginebras es una banda emergente femenina. Buscan crear un universo pop festivalero con tintes del indie y letras autobiográficas contadas con mucho humor y con rollito. Según dicen ellas mismas, sus mayores referentes son Parchís y se inspiran en Cumpleaños feliz para sus temas.



Comandante Twin lanzó en 2017 su primer álbum 1984. Hoy, su segundo larga duración, salió a la venta el pasado 13 de septiembre. Han colgado el cartel de “sold out” el día de su presentación en la Sala Joy Eslava de Madrid. Podrás vivir su directo magnético en Festival Gigante 2020.

Santero y los Muchachos presentan Rioflorido en Festival Gigante; un repertorio de canciones que arañan acariciando. Sus letras están escritas con muchos kilómetros en las botas, con experiencias vitales al borde del abismo en un mundo real, escondido en todos los corazones que palpitan por sus cuidadas melodías.



Olimpia cautivaron a prensa y público con su primer EP. Ahora se desmarcan de nuevo de todos y de todo con Confeti y Dinamita. Buscan el equilibrio imposible entre las melodías pegadizas con toques ochenteros de una voz irresistible y a veces suplicante y el rock rabioso y agitador de guitarras crespusculares.



INNMIR, productora y dj valenciana, es una explosión de color y energía. Tras años iluminando las pistas de baile a través de los mejores clubes y festivales del país, lanza su primer single Tienes esa luz; un tema nacido para que los cuerpos se dejen llevar por el baile.



Cuentan de Chaqueta de Chándal muchas cosas. Se dice que su música es un cruce ortopédico entre Neu!, la Polla Records y los Brincos, y que es ideal para escuchar mientras haces Spinning o mientras cortas cebollas. Incluso hay quien cuenta que Chaqueta de Chándal es lo que se encuentra exactamente entre el Fortnite y el Dominó.



We Are Not Dj´s destilan en cada directo una pasión incontestable, una emoción cuidada, gamberra y elegante a partes iguales. Fluctúan sus sesiones entre el desenfreno y la contención en un vaivén sutil. Realizan su cóctel imbatible que mezcla sin complejos ni complacencias la electrónica, el pop y el rock y el indie.

Vaho es frescura, es alma. Traen una mezcla de enérgico pop, guitarras indie-rock, y la profundidad letrística heredada del mejor rap español. Se encuentran en el proceso de grabación de su próximo trabajo, que verá la luz en 2020 y que podrás disfrutar en Gigante.



La banda de rock indie Nocturnos se formó en Alcalá de Henares en 2007. Facturan piezas de pop sin artificios ni aditamentos. Han encontrado la difícil fórmula de la sencillez. En Diciembre de 2019 lanzan el single DJ Residente adelanto de lo que será su tercer álbum que verá la luz en 2020.