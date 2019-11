Faith No More como cabeza de cartel, Four Tet y Anderson.Paak, confirmados para Mad Cool 2020

¿Va a darnos Mad Cool algún día de descanso? Posiblemente, hasta que el día 1 pongan a la venta los abonos, no, y además nos encanta que así sea.

El primer bombazo del día ha sido la incorporación de Faith No More, y es que la banda liderada por Mike Patton, que justo ayer anunciaba sus primeras fechas en Europa en 2020, será cabeza de cartel en la jornada del sábado 11 de julio.

Pero la banda noventera no es la única novedad del cartel, ya que también se suman uno de los grandes iconos de los amantes de la música electrónica, Kieran Hebden, o lo que es lo mismo, Four Tet, así como Anderson.Paak, en ambos casos para la jornada del jueves 9 de julio.

Para los que no pueden esperar, y tienen la oportunidad, ya está activa la preventa Santander SmartBank en la web oficial. Y ojo, que aún no hay cabeza de cartel para el viernes 10. ¿Cuál será el as bajo la manga?