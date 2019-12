Digitalism estarán en Palencia Sonora 2020

Digitalism actuarán el 13 de junio en la 17ª edición del festival Palencia Sonora (concretamente, en el Parque del Sotillo). El concierto del dúo alemán de música electrónica pivotará alrededor de su nuevo disco, “JPEG”, que han publicado este mes de diciembre. Os recordamos que, además de esta actuación, Digitalism también tiene anunciadas tres más en nuestros escenarios: el 14 de febrero en Madrid (en la sala But y dentro del Inverfest), el 15 de febrero en Barcelona (en Razzmatazz y dentro de la programación del Razz Clubs) y el 19 de julio en el FIB.

Volviendo a su nuevo álbum, “JPEG”, cabe señalar que este es una explosión sonora a través de doce pistas que remite a una dulce melancolía, a bandas sonoras atmosféricas y a melodías épicas. “Nuestras canciones son pinturas, solo que hechas con música. Como bodegones. Hacemos dibujos de momentos especiales que experimentamos en nuestras vidas, reproducimos instantáneas mentales”, han comentado sus autores. Los temas del álbum están relacionados con el futuro y alientan al oyente a cuestionarse la adicción a los datos e Internet, así como el camino que nos lleva hacia la virtualidad y el concepto de realidad que esta comporta.

Fundado en 2004 en Hamburgo. Digitalism está compuesto por Ismail “Isi” Tüfekçi y Jens “Jence” Moelle. Además de “JPEG”, su discografía cuenta también con otros tres LPs, “Idealism” (2007), “I Love You Dude” (2011) y “Mirage” (2016), además de numerosas remezclas para nombres como Daft Punk, Tiga, Klaxons, The White Stripes, Depeche Mode, Cut Copy, The Presets, Tom Vek y The Futureheads, entre otros. Por su parte, sus cortes han sido remezclados por colegas de profesión como Erol Alkan, Soulwax, Boys Noize y Justice. Entre sus influencias citan a Daft Punk y las bandas sonoras de películas -en especial, las de Ennio Morricone– como las más importantes, así como también la música de los videojuegos y los neoyorquinos The Strokes.