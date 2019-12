Curtcircuit 2020 anuncia sus primeros cinco conciertos

31 FAM es un grupo de Barcelona que se ha convertido en todo un fenómeno social entre la gente joven, y en un referente de la música urbana del país. Los 6 miembros que forman la familia (Kid Pi, Koalekay, Lil Didi, Joey C, AAA y Bandam) han creado una sonoridad con marca propia mezclando estilos como el trap, el dancehall, el funk y el R&B. En menos de un año del lanzamiento su primer disco, ‘TR3TZE‘ suma millones de reproducciones y sus redes sociales no paran de crecer. Ya han compartido escenario con artistas como C. Tangana, Maikel Delacalle, Cecilio G, Damed Squad o Dollar Sellmouni. Y en cada concierto cuelgan el cartel de entradas agotadas. Este 2020 pasan por Curtcircuit para presentar su segundo álbum. ¡Tres fechas imprescindibles en salas de conciertos de Cataluña!

El artista invitado está pendiente de confirmación.



El 13 de marzo Las Bajas Pasiones estarán en Curtcircuit para presentar su segundo disco ‘Bichx Rarx‘ en la sala Razzmatazz 3. Este proyecto de electro-rap-queer ha preparado un nuevo trabajo en el que colaboran Tremenda Jauría, ZOO, Chocolate Remix, Bittah de Tribade y Grammo Suspect. Con un directo basado en la música electrónica, guitarras, sintetizadores y unas letras viscerales y agridulces, sumergidas en la deconstrucción del género, el desamor y las drogas. Las Bajas Pasiones conectan unas descaradas ganas de vivir, quemar las suelas de los zapatos en la pista y una actitud antagonista ante lo que nos venden como vida. Cada concierto es una fiesta.Los artistas invitados están pendiente de confirmación.



La banda mallorquina Da Souza, presenta su cuarto álbum ‘Salsa agredolça‘, producido por por Jordi Matas (Ferran Palau, El Petit de Cal Eril) y Pau Riutort (El Guincho, Beach Beach, Extraperlo) en Curtcircuit el 19 de marzo en La [2] de Apolo. Un nuevo trabajo que nos vuelve a mostrar el gran talento que tienen por las melodías, ahora amplificadas por una nueva paleta de claroscuros que hacen de éste su disco más profundo, divertido y complejo, donde las alegrías son penetrantes y las penas se curan cantándolas, donde es tan posible ser abandonado y que te sea completamente igual como que el absentismo escolar tome dimensiones de epopeya. Es su disco más honesto, un reflejo de la vida misma, agrio y dulce y todo el contrario, siempre y todo el tiempo.

Después de sorprender con el EP de debut ‘Pren-t’ho amb calma‘, Marialluïsa publicará a principios de 2020 su primer LP, producido por Jordi Matas, formado por un puñado de canciones sencillas pero preciosistas, con reflexiones vitales e imágenes oníricas que se elevan sobre melodías brillantes, sonidos atmosféricos y ecos africanos. Este joven cuarteto solo lleva un año sobre los escenarios y ya ha tocado en festivales como el Vida, la Aphònica o el Festigàbal; el 19 de marzo pasan por Curtcircuit para abrir el concierto de Da Souza en La [2] de Apolo.

Apuntad bien la fecha en el calendario porque se viene uno de esos concierto de ‘te lo dije…’, y es que The Limboos presentan su nuevo disco, el tercero en cinco años, titulado ‘Baía‘. Como si de una coctelera se tratase, The Limboos agitan bien los ingredientes propios de su sonido, borrando fronteras estilísticas en una búsqueda que los lleva mucho más allá de la senda que separa Chicago de Santiago de Cuba. 11 canciones en las que consiguen hacernos bailar hasta caer extenuados en sus hipnóticas redes. Recuerda, el viernes 18 de octubre en Luz de Gas, déjalo todo y corre a verlos, comprobarás cómo el vudú limbootico se apodera -para siempre- de ti.

The Kabooms son una banda afincada en Barcelona y fundada en 2014 con integrantes de varias bandas reconocidas en la ciudad. Matt Olivera a la voz (Matt and The Peabody Ducks), El Lega a la guitarra (Legacaster, Locos del Oeste), Xavi Carajillo al bajo (Los Torontos, Los Locos del Oeste) y Jesús López a la batería (Pike Cavalero, The Ragtones) forman este combo de sonido surf rock y rock and roll 50’s. Han paseado su directo salvaje y lleno de energía por festivales y escenarios de todo el mundo tales como: Viva Las Vegas, Fuss and Holler (USA), The Rockabilly Rave y Hemsby (UK), Rockin Race (España) y un largo etcétera. Ahora pasan por Curtcircuit con su último LP bajo el brazo ‘Right Track, Wrong Way‘ y un directo que promete ser otra descarga de pura energía, diversión y calidad.

En esta era políticamente desafiante, es hora de revelarse contra la máquina. Brass Against es un colectivo de artistas, liderados y comisariados por Bran Hammonds, que comparten el objetivo de crear música de protesta que anime a los fanáticos a la acción. “Queremos que la música que interpretamos sea inspiradora y remueva las emociones de las personas, animándolas a actuar“. Una combinación de rock y hip-hop vanguardista en un directo muy potente y poderoso. “Estamos enfadados, estamos inspirados, estamos preparados para el cambio y esperamos que nuestra música amplifique esta energía a todas las personas que nos escuchan“. ¡Ven al concierto Curtcircuit en La Nau y que empiece la era del cambio! El artista invitado está pendiente de confirmación.

31 FAM + Artista invitado

Jueves 12 de marzo – 20:30h – Razzmatazz 1 (Barcelona)

Viernes 3 de abril – 22:00h – El Clap (Mataró)

Viernes 24 de abril – 23:30h – Stroika (Manresa)

Precio anticipada 15€ + gastos – Taquilla 20€

Las Bajas Pasiones + Artistas invitados

Viernes 13 de marzo – 20:30h – Razzmatazz 3 (Barcelona)

Precio anticipada 10€ + gastos – Taquilla 13€

Da Souza + Marialluïsa

Jueves 19 de marzo – 20:30h – La [2] de Apolo (Barcelona)

Precio anticipada 12€ + gastos – Taquilla 15€

The Limboos + The Kabooms

Viernes 20 de marzo – 20:30h – La [2] de Apolo (Barcelona)

Precio anticipada 12€ + gastos – Taquilla 15€

Brass Against + Artista invitado

Jueves 9 de abril – 20:30h – La Nau (Barcelona)

Precio anticipada 18€ + gastos – Taquilla 22€

