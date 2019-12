Cooltural Fest suma confirmaciones y añade una noche más de festival

Como regalo navideño a sus fieles, Cooltural Fest desveló a a comienzos de semana el nuevo avance del cartel, que suma a Leiva como cabeza de cartel, y añade también a otros escoltas de primera fila como Xoel López, Rufus T. Firefly, Monterrosa, The Levitans, Arde Bogotá y los almerienses Casino.

Pero no es la única novedad, ya que la edición de este año contará con una noche extra, la del domingo 23 de agosto, con conciertos en el recinto principal. De este modo, la tercera edición superará los 70 nombres en el cartel entre todos los participantes en los distintos escenarios, carpas y otras iniciativas que se desarrollarán durante el festival.

La venta anticipada de abonos generales y ‘Be Cool’ continúan a un gran ritmo de venta, disponibles en la página web del festival, www.coolturalfest.com.

Repasemos, por el momento, las nuevas bandas y artistas que hoy se sumen al cartel. Desde que comenzó su carrera en solitario, Leiva se ha consolidado como un valor indispensable en el panorama del rock en español. Tras este reconocimiento público y profesional, que se ha ganado paso a paso, se esconden muchos años de fe ciega y trabajo constante, chispa compositiva, pasión por la música, y una magia que sólo poseen los grandes. Ahora nos presenta ‘Nuclear’ (2019), su cuarto álbum en solitario. Un disco que alcanza la certificación de Disco de Oro en poco más de un mes, y que ha sido dos semanas consecutivas número 1 de la lista de ventas, además de Disco de Platino en Canciones con su primer single ‘No Te Preocupes Por Mí’, #Tendencia en YouTube con todos sus Vídeo Lyrics y su videoclip, y que permanece desde su lanzamiento en el top de los álbumes con más streaming en nuestro país.

Xoel López es sin duda uno de los artistas representativos de la escena independiente iberoamericana. Tras más de 20 años de trayectoria musical, la música de Xoel López se define por lo genuino de sus paisajes, cada disco un ejercicio de libertad creativa y a la vez un capítulo casi biográfico. Siguiendo su discografía podemos reconstruir su historia: viajes, descubrimientos, encuentros, nostalgias e influencias musicales. Desde el joven que cantaba en inglés en la coruñesa Elephant Band, pasando por la ya mítica y exitosa Deluxe y hasta ser reconocido como Mejor Artista Nacional en los Premios de la Música Independiente de 2013 cantando en su nombre propio. Ahora, disfrutamos de un Xoel maduro, que en directo, hace vibrar a un público multigeneracional.

Rufus T. Firefly es un grupo de Rock alternativo rock alternativo de Aranjuez (Madrid), con Víctor Cabezuelo (voz y guitarra), Carlos Campos (guitarra), Julia Martín-Maestro (batería) y Miguel de Lucas (bajo) y Rodrigo Cominero (teclados). Toman su nombre del personaje de los Hermanos Marx en la película ‘Sopa de ganso’. En junio de 2019 editaban Loto, un nuevo disco que completa el anterior. ‘Loto’ es la continuación de ‘Magnolia’ y, con perspectiva, ahora se puede ver a ‘Magnolia’ y a ‘Loto’ como un disco doble, separados por un año de distancia pero pertenecientes a una misma obra con la que la banda pretende cerrar esta etapa conceptual, antes de volver a encerrarse para seguir experimentando en busca de nuevos caminos musicales.

Monterrosa nace como resultado de las inquietudes compartidas de Rocío Saiz y Enrique F. Aparicio, a los que une el interés por el pop de sintetizadores, las cajas de ritmos, letras prosaicas y una necesidad de usar la canción pop como vehículo de expresión artística y política. ‘Lactancia’, publicado en febrero de 2019, fue su primer mini LP. Es el relato de un viaje en el tiempo y de un proceso de aceptación interna, que va desde los síntomas de la diferencia hasta la asunción completa de la personalidad del individuo y la reconciliación final con los orígenes y el seno materno.

The Levitants emiten demoledoras cargas de profundidad existencial en forma de canciones, palpitantes, perfectas. Sergio (voz y guitarra), Dani (batería) y Juan (sintetizadores y coros) conforman The Levitants, un trío de Valladolid cuya propuesta musical oscura y vertiginosa redefine las bases del dark-rock llevándolo a una nueva dimensión con una propuesta inédita tanto por su formato –no llevan bajo- como por el aura de energía magnética que les rodea y que moldea todo bajo un sello único y personal. Hacen música rabiosamente nueva, tan alejada del monotema pseudo-épico del indie nacional como de la fauna sonora (trap, etc) que, tal vez, por edad les corresponde.

Las letras de tinte generacional de Arde Bogotá, bajo la tutela de la potente voz de su cantante, rasgada en la laringe pero que se clarea al ser proyectada, que se ven envueltas en guitarras con cierto toque de shoegaze y de distorsión, bajos coloridos, y ritmos contundentes, hablan del amor, la juventud, y el futuro. Tienen publicado un adelanto, “Antiaéreo”, del que será su primer trabajo, con el que estos jóvenes pretenden pisar fuerte con un sonido depurado hasta el milímetro por el productor y guitarrista, Lalo Gómez-Vizcaíno, y la masterización de Mike Kalajian, de Rogue Planet, USA. Son Antonio García (Voz y guitarra), J. Mercader (Batería), Daniel Sánchez (Guitarra) y Pepe Esteban (Bajo).

Por último, Casino está compuesto por el quinteto que conforman Manu Carmona en el bajo, Iván Navas en la voz y guitarra, Juan Núñez en el saxo y percusiones, Alberto Tonda en la guitarra y Joaquín Berrolo en la batería y proceden de diversas formaciones musicales de reconocido prestigio en la escena local almeriense, como Cables Cruzados y Bernardine Pussy. El álbum ‘Mentiras Maquilladas’ contiene una decena de temas que han contado con la producción de un reputado músico como Candy Caramelo, músico de confianza en numerosas giras de artistas tan conocidos como Andrés Calamaro, Fito Cabrales, Ariel Rot, Dani Martín o Lichis. Fue grabado en Black Betty y Candyland.