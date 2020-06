La responsabilidad es siempre más importante que las ganas de pasarlo bien con la mejor música en directo y llegó el momento de tomar la decisión definitiva. Tanto el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería como la promotora Crash Music han decidido que, debido a la situación actual por todos conocida, Cooltural Fest – Music for All no podrá celebrarse este verano en su formato original. Por eso mismo, se aplaza su celebración a los días 19, 20, 21 y 22 de agosto de 2021.

La organización ya está trabajando para mantener en el cartel el máximo posible de artistas confirmados para la edición de este año, así como nuevas incorporaciones. Además, desde el festival recuerdan con el hashtag #QuedateTuEntrada que el abono de 2020 es perfectamente válido para 2021, sin tener que hacer nada, solo conservándolo, con lo que además se ayudará a que el Festival se pueda llevar a cabo en la mejor de sus versiones.

La organizadora Crash Music ha querido hacer partícipe a los ‘coolters’ “de nuestro proyecto más ilusionante, la creación de la Fundación Music for All. Es por ello que desde la organización del Festival hemos decidido que, de todos aquellos abonos que no sean devueltos por nuestros coolters, destinaremos 10 euros a la constitución de la Fundación Music for All, cuyo principal objetivo es conseguir la plena inclusión en la industria musical”.



No obstante, en caso de no querer o poder conservar tu abono para 2021, se puede solicitar el reembolso del mismo hasta el 3 de julio en el correo cooltural@wegow.com, teniendo en cuenta que si se adquirió a precio promocional, es posible que el año que viene les cueste más caro.

Próximamente, Cooltural Go!

El hecho de que Cooltural Fest no pueda desarrollar su tercera edición con normalidad este verano no significa que no haya música en directo en los meses estivales. La música ha sido válvula de escape durante el confinamiento y de nuevo volverá a la ciudad de la mano de la firma ‘Cooltural’, bajo el nombre de Cooltural Go!, en colaboración una vez más con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.



Cooltural Go! es un ciclo de conciertos y espectáculos que tendrá lugar a lo largo de todo el verano en la ciudad de Almería, y contará con artistas de la talla de Amaral, Coque Malla, 091, Carlos Sadness, Miss Caffeina, Carolina Durante, El Kanka, Rayden o Guitarricadelafuente, entre otros. Se desarrollará en un formato más íntimo, inclusivo y cercano con un aforo muy limitado y se cumplirá minuciosamente con la normativa vigente para la fecha.



En próximos días se dará a conocer el calendario completo de conciertos y actividades, así como su ubicación, precios y puntos de venta de las entradas. Para más info, puedes visitar la web oficial del festival.