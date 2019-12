Cigarettes After Sex se unen al cartel de Low Festival 2020

Da rabia reconocerlo, pero ese lema de 1º de Coaching que rula por ahí asegurando que “la felicidad es mejor cuando es compartida” resulta que es cierto. En realidad, puede extrapolarse a todo. Hasta a la soledad, que también es mejor cuando es compartida. Toma oxímoron, eh. Pero es que es verdad: qué gustito da estar hecho polvo y tener la compañía del susurro de Greg Gonzalez y sus Cigarettes After Sex para sentirse solo de verdad. Que te cante por lo bajini eso de “nothing’s gonna hurt you, baby” y que, en el fondo, quieras que vuelva a pasar para volver a sus preciosas canciones-kleenex. Para que la rueda vuelva a girar: la vida, el amor, la música de Cigarettes After Sex. Toma sinonimia, eh.



Fuente: Primavera Weekender