Black Lips actuarán en el Cranc Illa de Menorca Festival 2020

El Cranc Illa de Menorca Festival da a conocer un nuevo cabeza de cartel internacional que actuará el próximo mes de mayo a Cala Figuera de Mahón. Esta vez ha sido el turno de Black Lips, un grupo de música rock de Atlanta que se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la música de garaje de los últimos años. Conocidos por ofrecer unos directos incendiarios, saltaron a la fama en 2007 con el disco “Good Bad Not Evil” y se confirmaron como un grupo de referencia con su siguiente disco “200 Million Thousand“. Ahora llegan a Menorca para presentar su último álbum “Sing in a World That’s Falling Apart” lanzado a finales de enero.

La banda formada en 1999 cuenta con 8 álbumes, en los que no ha perdido su originalidad y en los que no han decepcionado ni una sola vez. Después de su último disco “Satan’s Graffiti or God’s Art?” producido por Sean Lennon, reconocidísimo productor e hijo de John Lennon, los Black Lips se han vuelto a reinventar. Desde una música rock descarada que mira de reojo al pop; un retorno a los inicios del garage-punk; y la propuesta de su último disco, que se mueve entre el country y el rock americano, convierten Black Lips en un clásico de lo más innovador.

Después de este último anuncio, el Cranc Illa de Menorca Festival 2020 que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de mayo a la Cala Figuera de Mahón y en el Claustro de Carmen, cuenta con un cartel con nombres de muy alto nivel. A día de hoy, están confirmados Manel, Novedades Carminha, Joe Crepúsculo, Califato ¾, Holly Miranda, Maika Makovski, Bronquio, Ortiga, Yana Zafiro, Palmers, Maria Jaume, Ombra, Enjoy&Division, y su última incorporación, Black Lips.

Además de la programación de conciertos, el Cranc también ofrece otras muchas actividades: el Cranc Pro, un espacio pensado para los amantes de la música que aglutina showcases, charlas y networking; el Cranc Art, que tendrá varias exposiciones que se podrán visitar durante el festival; el Cranc Market, un bonito escaparate para los comercios locales de la isla; y el Cranc Kids, una experiencia completa de festival en familia con muchas actividades pensadas para los más pequeños.