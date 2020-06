En rueda de prensa celebrada hoy en Vitoria-Gasteiz, Azkena Rock Festival ha anunciado ocho nuevos nombres para su edición 2021 y su Sofa Edition de este fin de semana. Fiel a la promesa hecha hace semanas, cuando se anunció el aplazamiento del festival al año próximo, de mantener en la medida de lo posible un cartel que había sido unánimemente aplaudido por los fans, la organización de ARF ha confirmado hoy que se mantienen en su programación Drive-By Truckers, The Steepwater Band, The Wildhearts, Dewolff y Ray Collins Hot Club. Se suman a ellos un nuevo cabeza de cartel, The Offspring, además de Turbonegro y Los Zigarros.

Un total de ocho nuevas incorporaciones que, junto a los ya anunciados -Iggy Pop, Patti Smith, Brian Wilson, Social Distortion, Suzi Quatro, L7, entre otros-, auguran que la cita con ARF en 2021, que celebrará su 20º Aniversario, no solo será una de las más grandes, al contar con una tercera jornada, sino también una de las más especiales y recordadas por los incondicionales del festival.

Las entradas para Azkena Rock Festival 2021 están a la venta desde hoy en la web del festival.

Descubre ARF Sofa Edition, la edición en streaming este fin de semana

Tras el obligado aplazamiento del festival debido a la crisis sanitaria del Covid-19, Azkena Rock Festival ya anunció la semana pasada la celebración de una edición especial online que se podrá seguir en streaming desde la web y el canal YouTube del festival.

A partir de las 20:30 horas del viernes y el sábado, se ofrecerán cada noche cinco horas del mejor rock’n’roll con una selección de conciertos históricos grabados a lo largo de los 19 años de vida de ARF y hasta ahora inéditos. Actuaciones hoy legendarias que han tenido lugar en sus escenarios y que se cuentan entre las más y mejor recordadas por los fans del festival, como las de Turbonegro o The Screamin’ Cheetah Wheelies’, ambas de la edición de 2004, y The Soundtrack Of Our Lives en 2009. ARF Sofa Edition contará también con conciertos exclusivos grabados especialmente para la ocasión.

En su intervención en la rueda de prensa, Alfonso Santiago, CEO de Last Tour y director del festival, ha destacado el valor de que artistas de la talla de Patterson Hood y Mike Cooley de Drive-By Truckers toquen unas canciones en exclusiva para los fans de ARF; y se ha referido también a los directos de The Steepwater Band y Dewolff, que proporcionarán a los espectadores la sensación de estar con las bandas en su local de ensayo, oyéndoles tocar en primicia para ARF.

Las mejores actuaciones, anécdotas e historias contadas por los verdaderos protagonistas del festival (artistas, público, periodistas y colaboradores) podrán disfrutarse en el programa especial “Lo mejor de Arf 2001-2019” que abrirá el festival cada día. La programación se completa con la emisión de “Rockanrollers“, la película sobre ARF dirigida por Juanma Bajo Ulloa y la participación de Suzi Quatro, Fu Manchu y L7 entre otros.