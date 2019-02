Uno de los festivales referentes en música folk en Europa, como es el Cambridge Folk Festival, ha sumado esta semana hasta 20 nombres nuevos a su cartel, entre los que destacan el legendario cantautor Graham Nash, el músico galés Gruff Rhys o el supergrupo folk-rock integrado por Calexico e Iron And Wine, que recuperan una colaboración iniciada en 2005 con el EP conjunto In The Reins.

Otro supergrupo que llegará en la última jornada del festival será el dúo Amadou & Mariam junto a los Blind Boys Of Alabama, parte de las últimas confirmaciones que también han includído a actos como The Unthanks, Kathryn Tickell, Robert Finley, The Rails o The Tweed Project, entre otros.

Estos nombres se suman a la larga lista de confirmados entre la que sobresalen apuestas como Nick Mulvey -que además participa este año en la selección de cinco artistas que encabezarán el cartel del festival-, José González, Tunng o Lucinda Williams. El festival, que se celebrará entre el 1 y el 4 de agosto en Cherry Hinton, al sur de Cambridge, tiene ya entradas a la venta.

Activo desde el año 1965, el Cambridge Folk Festival se ha configurado como uno de los festivales más icónicos para disfrutar de la música folk y de raíces no solo en Reino Unido, sino también en Europa.