Primavera Sound 2020 cambia de fecha a agosto

Primavera Sound 2020 ha anunciado su cambio de fechas con motivo del Coronavirus. El evento traslada su celebración entre los días 26 y 30 de agosto. Uno de los festivales más conocidos de nuestro país, que tenía su fecha entre el 3 y el 6 de junio, ha lanzado un comunicado explicando su decisión con motivo de la excepcional situación en la que nos encontramos en estos días.

En este comunicado, la organización cuenta los motivos que han llevado esta decisión: “ante este escenario tan cambiante y ante las restricciones impuestas por las autoridades a la celebración de espectáculos públicos y a la libre circulación de personas –dificultando e imposibilitando en muchas ocasiones la participación de los artistas anunciados– (…) nos vemos forzados a posponer la próxima edición de Primavera Sound Barcelona por causas de fuerza mayor por todos conocidas. Nuestra absoluta prioridad siempre ha sido garantizar la seguridad de nuestro público, artistas y de todas las personas involucradas en el festival.”

Primavera Sound, que celebra este año su 20 aniversario, asegura que trabajará en todo lo posible por mantener el cartel que había anunciado hasta ahora, con artistas como: Tyler, The Creator, Beck, FKA twits, Cigarettes After Sex, Lana del Rey, Bad Bunny, C. Tangana, Pavement, King Krule, Mura Masa, Dinosaur Jr., Bad Gyal, entre muchísimos otros.

Sobre las entradas, desde el festival informan que serán válidas las adquiridas para la anterior fecha y que, tras el cese de la declaración del estado de alarma, la venta de sus tickets se reactivará de nuevo.

La respuesta solidaria y colectiva de la sociedad ante esta emergencia perdurará durante mucho tiempo, y nos llevará a abrazar situaciones excepcionales para superar el desafío… y a abrazarnos literalmente una vez termine.

Primavera Sound es uno más de los festivales de nuestro país que decide cambiar de fecha con motivo del COVID-19 velando por la seguridad de su público, artistas y personal involucrado en su celebración. Y anunciando también en este comunicado que pronto brindarán más información acerca de NOS Primavera Sound Porto 2020.

Y así será, como dice su comunicado: Primavera en verano, por una vez en la vida. Un 20 aniversario que será sin duda inolvidable.