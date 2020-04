Terrible predicción la que hoy leemos en la revista NME. Según el experto en salud estadounidense Zeke Emanuel, director del Instituto por la Transformación del Cuidado de la Salud en la Universidad de Pennsylvania, la actividad normal en conciertos y festivales podría no reanudarse hasta otoño de 2021, es decir, dentro de más de año y medio por la actual emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Emanuel hizo su predicción en una reciente mesa redonda organizada entre expertos por el New York Times y que se puede consultar al completo a través del siguiente enlace. Al ser preguntado por la reapertura de la economía y qué sectores podrían reiniciar su actividad en primer lugar, Emanuel afirmó lo siguiente: “Sí, reiniciar la economía debe hacerse por etapas, y tiene que comenzar con un mayor distanciamiento físico en un lugar de trabajo que permita que regresen las personas con menor riesgo. Ciertos tipos de construcción, fabricación u oficinas, en los que es posible mantener distancia suficiente entre trabajadores tienen más posibilidades de comenzar antes. En el caso de reuniones de gente más grandes, como conferencias, conciertos o eventos deportivos, cuando los organizadores dicen que van a reprogramarlos para octubre de 2020, no me hago a la idea de cómo creen que es una posibilidad plausible. Creo que ese tipo de eventos serán los últimos en regresar. Siendo realistas, estamos hablando del otoño de 2021 como muy pronto“.

No deja de ser una opinión personal, eso sí, de una persona cuyo bagaje y conocimiento merecen ser escuchados, pero el hecho de plantear como fecha de reinicio de la música en directo nada menos que otoño de 2021 nos deja una situación realmente preocupante. ¿Cuántas promotoras, salas, sellos, artistas o incluso festivales podrían aguantar un parón de tales características? Apenas ninguna.

Conciertos y Festivales en España

En nuestro país, numerosos festivales como Primavera Sound o Tomavistas han aplazado sus ediciones previstas para esta primavera / verano para septiembre de este año, pero su celebración, evidentemente, dependerá de las instrucciones que para entonces den las autoridades sanitarias y públicas. Otros, como Mad Cool o BBK, previstos de julio en adelante, aún siguen apurando sus opciones y han optado por no aplazar o cancelar su edición actual esperando la evolución de la situación en la que, recordemos, la protección de la salud es y debe seguir siendo lo primero.