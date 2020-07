Father John Misty publicará mañana un EP de versiones con fines benéficos

Mañana, día 3 de julio, tendremos un nuevo EP de Father John Misty titulado Anthem + 3. Serán cuatri versiones que el artista ha hecho del Anthem de Leonard Cohen, Fallin‘ Rain de Link Wray, Trouble de Cat Stevens y One Of Us Cannot Be Wrong, también de Leonard Cohen.

Sobre Anthem + 3, el nuevo EP de Father John Misty

El nuevo EP de Father John Misty se pondrá a la venta a través de su página en Bandcamp coincidiendo con la iniciativa de esta plataforma en la cual todas las ventas que se realicen mañana estarán libres de su porcentaje de beneficio.

Así, todo lo que se consiga con la venta de este EP irá íntegramente a las organizaciones benéficas elegidas por Misty, en este caso CARE Action y Ground Game LA.

Para poderla escuchar en el resto de plataformas digitales, tendremos que esperar al próximo 14 de julio. Una buena y solidaroa iniciativa del artista estadounidense, cuyo último disco propiamente dicho fue el magnífico God’s Favorite Customer de 2018..