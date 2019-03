Fatboy Slim, Kodaline o Belako se incorporan al FIB 2019

Doce nuevos nombres se unen hoy al cartel del FIB 2019, uno de ellos muy especial para la organización. Fatboy Slim, uno de los nombres más legendarios y carismáticos de la música de baile con espíritu indie, vuelve al festival como cabeza de cartel del jueves con un espectáculo realmente impresionante.

Además, nombres tan interesantes como Kodaline, Gerry Cinnamon, Octavian, Belako, Soleá Morente & Napoléon Solo, La Zowi, Mueveloreina, Mavi Phoenix, Paigey Cakey, The Blinders o Barny Fletcher, que se unen a los que ya conocíamos como Kings of Leon, Lana del Rey, The 1975, Franz Ferdinand o La M.O.D.A.

Venta de abonos

Ya es posible adquirir los Abonos de 4 Días, con 8 de acampada gratuita incluida en Campfest, del 15 al 22 de julio, al precio de 155€ (+ gastos) para tu mejor cita del verano.

También está a la venta los Pases VIP a 325€ (+ gastos) y las entradas de Villacamp a 99€ (+ gastos).