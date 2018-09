Fallece Conway Savage, teclista de Nick Cave & The Bad Seeds a los 58 años

Esta mañana de lunes, hemos tenido una de esas noticias tristes que nos gustaría no tener que dar nunca. Conway Savage, teclista de Nick Cave & The Bad Seeds ha fallecido a los 58 años de edad tras no superar la enfermedad con la que estaba luchando desde 2017, cuándo fue diagnosticado con un tumor cerebral.

Sus compañeros han hecho pública la noticia a través de un comunicado en redes sociales que dice así: “Nuestro amado Conway falleció el domingo por la noche. Miembro de Bad Seeds durante casi treinta años, Conway fue el hilo anárquico que recorrió las actuaciones en vivo de la banda. Era muy querido por todos, miembros de la banda y fans por igual. Irascible, divertido, aterrador, sentimental, cálido, gentil, mordaz, honesto, genuino; era todas estas cosas y literalmente “tenía el don de una voz dorada”, alta, dulce y llena de alma. En una noche de borrachera, a las cuatro de la mañana, en el bar de un hotel de Colonia, Conway se sentó al piano y cantó Streets of Laredo para nosotros, con su estilo dulce y melancólico, y detuvo el mundo por un momento. No había un ojo seco en la casa. Adiós Conway, no hay un solo ojo seco en la casa. Amor, Nick and the Bad Seeds“.