Ezra Furman anuncia su nuevo álbum “Twelve Nudes”

El músico estadounidense ha anunciado un nuevo disco para el próximo verano. Ezra Furman publicará el 30 de agosto Twelve Nudes, su tercer trabajo a través del sello Bella Union.

La nueva obra del cantante llegará tan solo año y medio después de lanzar Transangelic Exodus. Junto al anuncio de la publicación, Ezra Furman ha compartido el primer adelanto de un trabajo “espiritualmente queer“: Calm Down aka I Should Not Be Alone. Beth Jeans Houghton (Du Blonde) dirige el videoclip del single.

En un comunicado, Ezra Furman explica que la “desesperada” canción es una respuesta a “tiempos desesperados”. “Escribí esto en el verano de 2018, una época terrible. Es el sonido de mi lucha por admitir que no estoy de acuerdo con el estado actual de la civilización humana, en el que los hombres malos nos aplastan para someternos. Una vez que admites lo mal que se siente vivir en una sociedad rota, puedes comenzar a resistirte e imaginar una mejor“.

La pieza llegará incluida en Twelve Nudes, trabajo mezclado por John Congelton y que según Ezra Furman se trata de su disco “punk”. “Lo hicimos en Oakland, rápidamente. Bebimos y fumamos. Después hicimos las partes fuertes más fuerte. Me dañé la voz gritando. Las canciones están desnudas sin nada que ocultar“, recuerda el intérprete.