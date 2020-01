Explosions in the Sky arrancan su gira europea en febrero, con parada en Madrid y Barcelona

La veterana formación de post-rock Explosions in the Sky se acercará a España los primeros días de febrero para desplegar sus “sinfonías catárticas”, con dos conciertos enmarcados dentro de los primeros gira europea celebrada por su veinte aniversario. Las citas serán el 2 de febrero en La Riviera madrileña y el 3 de febrero en la sala BARTS, en Barcelona.

Formados en Austin, Texas, Explosions in The Sky publicaban su primer álbum How strange, innocence en el año 2000 y deste entonces acumulan siete discos de estudio, de los cuales el último fue lanzado en 2016 con el título The Wilderness: un album en torno a la exploración, que también indagó en nuevas fórmulas sonoras, igual de majestuosas pero algo más oscuras que sus predecesoras. Sus composiciones —largas o cortas, siempre de título sugerente— se desvían del pop y abrazan al rock instrumental progresivo, para explorar, a través del sonido, conceptos abstractos y generar un espacio de catarsis y comunión.

Tras su paso por España, el tour continuará por Italia, Francia, Suíza, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Dinamarca y Suecia. Las entradas para todos sus conciertos se pueden adquirir aquí.