Un 4 de julio de 1999, Munaf Rayani, Christopher Hrasky, Mark Smith y Michael James ponían en marcha uno de los proyectos de post-rock que han marcado las dos últimas décadas. Explosions In The Sky nacía tal día y, por su vigésimo aniversario, el grupo estadounidense ha anunciado reediciones de dos de sus trabajos primigenios y una extensa gira que parará en España en febrero de 2020.

El 16 de agosto llegarán las dos nuevas ediciones especiales en físico de la banda, remasterizadas y reempaquetadas. Se trata en concreto del debut de Explosions In The Sky, ‘How Strange, Innocence’, publicado en 2000 y que estará disponible en vinilo por primera vez desde 2004; y del EP ‘The Rescue’, lanzado en 2005, que llegará al mercado por primera vez en vinilo, pero también debutará en plataformas digitales.

Además de los lanzamientos conmemorativos, Explosions In The Sky saldrán de gira a partir del mes de septiembre. Este 2019 no cruzarán el charco, pero sí que lo harán el próximo año. En febrero de 2020 visitarán Europa, incluyendo dos citas en España: el 2 en la Sala Riviera de Madrid y el 3 en la Sala Barts de Barcelona. Puedes consultar información de las entradas en su página web.