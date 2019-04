“Everybody Here Hates You” es lo nuevo de Courtney Barnett

La australiana Courtney Barnett ha lanzado este lunes su nuevo tema Everybody Here Hates You, que llega un año después de su último trabajo Tell Me How You Really Feel y demuestra que Barnett no tiene freno creativo.

El tema sigue la línea de los anteriores trabajos de la australiana, tanto en la propuesta sonora como el nivel de introspección lírico. En esta ocasión, Barnett habla sobre “una especie de ansiedad social que luego se vuelve paranoia y puede alcanzar la tristeza o la depresión; como cuando crees que un corte de pelo o una comida sana te van a ayudar; como si estas cosas te fueran a hacer sentir mejor, pero nada va a arreglarte en verdad”, según explicaba el domingo en una entrevista en la radio australiana Triple J.

El tema verá la luz en formato físico el próximo día trece, con ocasión del Record Store Day, junto al ya lanzado Small Talk, en la cara B del disco. El diseño de la portada, que incluye letras de la canción, fue dibujado por la propia Barnett.