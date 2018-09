Estreno en octubre de un documental sobre Jorge Martí de La Habitación Roja

En octubre se estrena el documental In the middle of Norway con Jorge Martí, vocalista de La Habitación Roja como protagonista. Dirigido, realizado y producido por Mía Salazar y la productora sueca Bungard Films, el documental cuenta la historia de la vida del artista, para muchos seguro desconocida.

Y es que Jorge Martí es mucho más que la voz de La Habitación Roja. Mientras una gran parte del año la pasa subido a los escenarios de nuestro país entre giras y festivales, la otra mitad se traslada a los fiordos noruegos donde vive con su familia. Su mujer Ingrid sufre una grave enfermedad crónica y Martí, para mantener a su familia, trabaja como enfermero en turnos de noche en un hospital en el que cuida a enfermos terminales de Alzheimer y demencia.

El tráiler que os dejamos como adelanto de In the middle of Norway tiene una pinta increíble y ya deja ver la gran historia que hay detrás. Como el propio Jorge Martí ha publicado en las redes sociales de la banda, quizá este documental ayude a que mucha gente entienda mucho mejor el porqué de las letras de La Habitación Roja. Sin duda 20 años de esta vida de contrastes no puede tener más que un gran guion detrás.