Estrenamos “Videogames”, el nuevo videoclip de Bangoo

Tras Runaway y Before I Let You Go, la banda valenciana Bangoo han lanzado el tercer y último adelanto del que será su álbum debut. Videogames es el nombre del tema cuyo videoclip estrenamos hoy mismo. Una canción que, a nivel de sonido, responde a la perfección a su propio título, con una exquisita propuesta donde los sintetizadores y los sonidos ochenteros adquieren un gran protagonismo. La pieza audiovisual, por su parte, está dirigida por Txema Lirón de Robles y su cuidada estética pop encaja a la perfección con lo que Videogames y Bangoo proponen.

Robin Sapena (teclados, guitarra y voz), Coke Stuyck (teclados), Víctor Gaspar (bajo) y Víctor de Nalda (batería) son los cuatro integrantes de Bangoo y el próximo 20 de marzo será el día en que su primer larga duración vea por fin la luz. Bajo el título de Strengths, Fears and Truths, la propuesta del grupo aúna muy acertadamente la electrónica con el pop más bailable, en diez temas cantados en inglés y con todos los ingredientes necesarios para hacer las delicias de todo amante del indie-pop más fresco y sugerente.

La carrera de Bangoo no ha hecho más que arrancar pero a buen seguro, este joven cuarteto tendrá mucho que decir encima de los escenarios durante los próximos meses. Por lo pronto ya hay dos conciertos confirmados para presentar Strengths, Fears and Truths en directo. El 27 de marzo estarán en Madrid (Café La Palma) y el 24 de abril en Albacete (Sala Caribou). Pronto se anunciarán más fechas.