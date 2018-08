¿Estamos más cerca de una colaboración entre Alex Turner (Arctic Monkeys) y Kevin Parker (Tame Impala)?

Si hacemos caso a las declaraciones en medios de uno y otro, podríamos estar muy cerca de una colaboración soñada entre dos de los mayores talentos de la música actual, Alex Turner de Arctic Monkeys y Kevin Parker de Tame Impala. Todo empezó cuando preguntaron a Turner si le gustaría trabajar con el talentoso australiano, a lo que respondió sin dudar que sí. “Me encantaría flotar con Kevin. Creo que es brillante, no hay dudas sobre ello“, afirmó el británico.

Ahora, el líder de Tame Impala ha recogido el guante y ha mostrado también su predisposición a hacer esta colaboración realidad en una entrevista con Billboard. “Voy a mantener esto en el ámbito público para lo lejos que puede llegar. Pero sí, todo es posible“, respondió.

Sin embargo, no creemos que esta unión de talentos pueda darse en los próximos meses, ya que Arctic Monkeys acaban de sacar su último disco y siguen inmersos en la gira de presentación, mientras que Tame Impala han insistido en sus planes de publicar su nuevo álbum dentro de más o menos un año, en el verano de 2019. Quizá, si logran ponerse de acuerdo en un futuro cercano, podamos escuchar a Turner como voz invitada en este esperado trabajo. Nunca se sabe…

Arctic Monkeys le cogen el gusto a las versiones en su gira por Estados Unidos

En su reciente concierto en Nueva York, pudimos ver al grupo británico haciendo suya la celebérrima Is This It perteneciente al álbum del mismo nombre de The Strokes lanzado en 2001, al que ya han dejado claro que admiran y respetan enormemente.

Unos días más tarde, en Detroit, ofrecieron su versión del The Union Forever de los The White Stripes liderados por Jack White, una de las principales figuras de la música salidas de la ciudad estadounidense en los últimos años. No te lo pierdas aquí.