¿Está de camino la segunda parte de “Watch The Throne” con Kanye West y Jay-Z?

Hoy, en un capítulo más de las aventuras de Kanye West, tenemos en principio buenas noticias, y es que según ha comentado en twitter, podríamos tener la esperada secuela del disco Watch The Throne en unos meses, aunque como ya se sabe con el bueno de West, mejor no fiarse hasta que esté confirmado completamente, ya que en este caso además no depende únicamente de él. Para los que no lo recordéis, estamos hablando del disco conjunto que lanzó junto a Jay-Z en el año 2011, y en el que también había apariciones de nada menos que Frank Ocean y Beyoncé, entre otros.

throne2 coming soon — KANYE WEST (@kanyewest) September 8, 2018

Después de publicarlo, ambos artistas hicieron una gira conjunta por Estados Unidos que incluyó un total de 34 conciertos. Sin embargo, más tarde las cosas se torcieron y empezaron las acusaciones y las polémicas entre ambos. Afortunadamente, el tiempo ha vuelto a juntarles, han hecho las paces y parece que la relación entre ambos vuelve a ser buena, de modo que no podemos descartar que vayan a colaborar de nuevo y lanzar la segunda parte del disco como Kanye West parece dar por hecho.

Sin embargo, como os decíamos antes, mejor tomar las noticias con cierta precaución y ver qué ocurre en las próximas semanas. Nosotros seguiremos atentos a todas las novedades, y son muchas que nos ofrece el bueno de West.

Mientras tanto, os dejamos con uno de los grandes temas que nos dejó aquel disco: