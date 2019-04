Escucha”No Geography”, el nuevo disco de The Chemical Brothers

El noveno álbum de The Chemical Brothers, No Geography, sale hoy viernes 12 de abril de 2019 a la venta bajo el sello de Virgin EMI. Contiene los singles Free Yourself, MAH, Got To Keep On y We’ve Got To Try.

Este aclamado disco de 10 temas es una extraordinaria liberación musical, una grabación que se destaca junto al clásico debut del dúo, Exit Planet Dust, y la imaginería psicodélica de Further en 2010 – los dos trabajos de The Chemical Brothers que respectivamente marcaron las pautas, para reinventarlos de nuevo. Pasando de la rabia justificada a la sorpresa ojiplática; del acid de medio gas al jacking house o al ruido analógico ensoñador, no es ni más ni menos que un mapa al futuro.

Recordemos que, además, les tendremos en directo este verano el jueves 11 Julio en Mad Cool Festival y el Domingo 14 Julio en el Doctor Music Festival.