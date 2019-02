Escuchando Elefantes vuelve a los escenarios tras su accidente

El grupo gallego Escuchando Elefantes vuelve a subirse a los escenarios tras el parón del pasado año motivado por el accidente de tráfico que sufrieron mientras se dirigían a sus conciertos previstos en Reino Unido en diciembre de 2017.

Bajo el título We are fine, thank you (Estamos bien, gracias), Sílvia Rábade y Carlos Tajes quieren agradecer todo el apoyo recibido por el público en los últimos meses con una gira que recorrerá varias ciudades de la geografía española. Los artistas repasarán los principales temas de su discografía y

enseñarán al público nuevo material que incorporarán en su próximo album.

En diciembre de 2017 la banda coruñesa se dirigía hacia el Reino Unido para comenzar la gira europea de ‘Hope’, su último trabajo. En el norte de Francia sufrieron un accidente de tráfico con su furgoneta perdiendo el control del vehículo y volcándolo debido al hielo que había en la carretera. Dos personas consiguieron llegar hasta el lugar del accidente y sacaron del coche a los componentes de la banda, que tuvieron que ser trasladados al hospital.

El accidente paralizó la actividad del grupo, y durante el proceso de recuperación, ambos componentes de la banda tuvieron que enfrentarse a más dificultades. Sílvia necesitó una intervención quirúrgica y Carlos sufrió quemaduras de 2º grado en más

del 50% de su cara tras una explosión.

Ahora regresan con fuerza tras recuperarse. Con We are fine, thank you, Sílvia Rábade y Carlos Tajes vuelven a subirse a los escenarios para reencontrase con el público y

agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas desde esa noche de noviembre de 2017, que les mantuvo alejados de los escenarios durante todo el pasado año.

La gira comenzó el pasado 15 de febrero en Carballo y se alargará hasta el próximo mes de mayo con paradas en Vigo, Ourense, A Coruña, Madrid, Barcelona y Lugo. Las entradas están ya a la venta a través del portal Ticketea.