Escucha “We Talk all the Time”, una nueva canción de The Japanese House

The Japanese House ha compartido We Talk all the Time, un nuevo tema extraído de su debut Good at Falling, que se publicará el 1 de marzo en Dirty Hit. “Esta canción habla de darse cuenta de que una relación está muriendo, o cambiando, según quieras verlo“, explica The Japanese House (Amber Bain) de esta aparentemente animada canción. “Fue una de esas canciones raras, proféticas, que primero escribo y luego suceden en la vida real. No es que pueda predecir el futuro, sino más bien lo estoy creado o puedo sentir que va a ocurrir“, añaden.

Producido por la propia Amber Bain junto a BJ Burton (Low, Bon Iver, Francis and the Lights) y George Daniel de The 1975, Good at Falling llega tras cuatro aclamados EPs y contendrá también otra canción que ya conocemos Follow My Girl, en la que Amber “trata de encontrar una dirección”.

Escucha We Talk all the Time a continuación: