Escucha una nueva versión del “Beat of Your Drum” de David Bowie

Parece mentira, pero se siguen publicando continuamente nuevos lanzamientos de David Bowie. Esta vez se trata de Beat Of Your Drum 2018, una nueva edición de su single del año 1987, que incluirá también una versión diferente de Zeroes.

Ambas canciones han sido extraídas de la versión remasterizada del Never Let Me Down de ese mismo año, un álbum que también formará parte del boxset Loving The Alien que saldrán próximamente.

Igualmente, se trata de un nuevo ejemplar entre la serie de los picture disc que se han ido editando del genial artista británico, y cuya portada podemos ver liderando esta noticia. Desde luego, para los que estén descubriendo aún su obra poco a poco, es una ventana abierta a la época de Bowie de finales de los 80 y el sonido que desarrollaba en aquel momento.

Sin duda, el genio de Brixton es una fuente inagotable de música, incluso más de dos después de su muerte, y nos encanta seguir disfrutando de estas pequeñas joyas. Quién sabe, incluso puede que nos animemos a ir a escucharlo al bar de cócteles que recientemente os comentábamos que está a punto de inaugurarse en Londres, con una carta basada en su disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars de 1972.

Loving The Alien, una ventana abierta al Bowie de los 80

Producido por Parlophone, Living The Alien incluirá la friolera de 11 vinilos y 15 DVD’s con un sinfín de sorpresas: versiones recientemente remasterizadas de éxitos ochentenos como Let’s Dance, Tonight, o Never Let me Down (Origial y versiones de 2018), además de una compilación de caras B y colección de remixes originales titulada Dance y un álbum inédito titulado Moonlight.