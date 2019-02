Escucha “The Mess We Make”, otro adelanto del nuevo disco de Benjamin Francis Leftwich

The Mess We Make’ñ es el cuarto adelanto del tercer álbum de Benjamin Francis Leftwich, Gratitude, que se publicará el 15 de marzo en Dirty Hit.

Tras ‘Gratitude, Sometimes y Look Ma!, en The Mess We Make volvemos a comprobar la evolución sonora que está viviendo Leftwich, con cada vez más elementos electrónicos, perfectamente alineados con su catártica voz y su inmersiva e impoluta producción.

El lanzamiento de The Mess We Make viene acompañado de un vídeo en directo en el que Leftwich interpreta el tema al desnudo, luciendo su dominio del falsete.

Este pasado verano, Leftwich publicaba el EP I Am With You, que inauguraba una nueva era sonora para el cantante y compositor. Este tercer disco será también la continuación de sus anteriores discos de estudio, los aclamados Last Smoke Before the Snowstorm y After The Rain, editados en 2011 y 2016 respectivamente. Gratitude se construye sobre los cimientos del EP, y Leftwich introduce nuevos elementos electrónicos en su música, a la vez que una producción más oscura y compleja. Todo ello manteniendo las emociones crudas que siempre han caracterizado su obra.

Benjamin Francis Leftwich también ofrecerá una serie de conciertos en Europa en mayo, sin parada prevista por el momento en España.