Escucha “Qué mal vai ter?”, compuesta por Novedades Carminha para la BSO de Farinha

“Qué mal vai ter?” (Ernie Records, 2019) es la canción que Novedades Carminha han compuesto expresamente para la adaptación de la serie de televisión “Fariña“, uno de los últimos fenómenos de la ficción española, y adaptación a su vez del homónimo libro en el que el periodista Nacho Carretero hacía un recorrido por la historia del narcotráfico en Galicia.

La canción, que llega apenas a siete meses de la publicación de “Ultraligero“, con el que la banda lleva girando ininterrumpidamente desde el mes de febrero, y continuará durante todo 2020, no solo sirve como BSO para la adaptación de la homónima obra escrita publicada por Libros del KO hace ya cuatro años y adaptada como una exitosa serie de televisión en Antena 3 hace poco más de un año; sino que pone de manifiesto el espíritu de la Galicia colombianizada de los años ’80 y ’90 a través de un registro sonoro que se debate entre el bolero, la bachata, la canción melódica y el croonerismo alternativo.

La obra, escrita por José Luis Prieto, dirigida por Tito Asorey y con un elenco en el que, además de Marcos Pereiro, María Vázquez, Sergio Zearreta y Cristina Iglesias, destaca Xosé A. Touriñán (cuya productora, Ainé Producións, se encarga de la producción); tendrá su fecha de estreno el próximo 25 de octubre en el Teatro Colón de A Coruña, ya tiene confirmada una gira que se extenderá como mínimo hasta el mes de febrero, y que pasará por ciudades como Carballo, Vigo, Pontevedra, Santiago, Narón, Lugo, Vilagarcía, Ourense y Cangas.

Novedades Carminha son como una cápsula del tiempo donde se meten las guitarras rock y punk de las bandas de los setenta, la acidez sarcástica de las letras de la Movida (la madrileña y la gallega) y la influencia del surgimiento del indie español de los 2000. Esa cápsula se abrió por primera vez en 2009 con su disco debut Te vas con cualquiera, y a todas esas referencias debemos sumarle la contemporaneidad con la que ironizan en casi cada uno de sus temas: desde el “aunque te gusten Los Planetas como a todos los puretas” al “viajas a Berlín y lloras por tu aldea”.

Su nombre, homenaje a una tienda de lencería del casco viejo de Santiago de Compostela, es lo único antiguo que van a traerte.

Discografía de Novedades Carminha

Campeones del Mundo (2016) Apple Music Spotify



Juventud Infinita (2014) Apple Music Spotify



Jódete y Baila (2011) Apple Music Spotify



Te vas con cualquiera (2009) Apple Music Spotify



