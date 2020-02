Escucha “Never Not Together”, el nuevo disco de Nada Surf

Si hay una banda que tiene, a la vez, los pies en el suelo y el estatus de estrellas de rock, esa es Nada Surf: músicos que pueden dominar los escenarios de los festivales de todo el mundo y conectar a la vez con los miembros del público a un nivel personal, conscientes hasta el final de la humanidad compartida.

Y precisamente esa disposición y entrega por escuchar -a sus fans, unos a otros, al mundo- es lo que define el cancionero del que es el noveno álbum de estudio de la banda estadounidense: Never Not Together, que ve la luz hoy, viernes 7 de febrero, desde Ernie Records en España y Portugal, y del que estos últimos meses ya habíais podido escuchar So Much Love, Something I Should Do y Looking for you.

Posiblemente estemos ante el cancionero más conscientemente humanista del combo norteamericano que integran Matthew Caws, Daniel Lorca, Ira Elliot y Louie Lina. Un álbum que se ha grabado y producido en los albores de la celebración del decimoquinto aniversario del icónico Let Go; y que revitalizó el sonido de un repertorio que nos devuelve a unos Nada Surf eléctricos y ultramelódicos, pero a la vez templados y con una mirada especialmente empática con el ser humano, y firmando uno de los álbumes más redondos de su discografía.

Never Not Together se grabó en los Rockfield Studios en Gales, donde han grabado álbumes artistas como Echo & the Bunnymen, los Flamin’ Groovies, Iggy Pop y Oasis. “Hace mucho tiempo que veía el nombre en discos“, confiesa Matthew Caws. “Es una granja que está en funcionamiento y el fundador/dueño, Kingsley Ward, venía y nos contaba historias cuando no estaba atendiendo la granja. Yo llegaba al pueblo todas las mañanas y oía hablar a las ovejas cuando pasaba entre ellas“.

Nada Surf cuentan los días para presentar sus nuevas canciones ante el público español. Será a principios del mes de marzo cuando su tour mundial los lleve a ciudades españolas como Valencia, Murcia, Madrid, Bilbao y Pamplona, en una de las primeras grandes giras internacionales de este 2020.

Escucha el nuevo disco a continuación;