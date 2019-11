Escucha “My Name Is Dark”, nueva canción de Grimes

La llegada del esperado nuevo disco de Grimes, el anticipado Miss Anthropocene, va estando más cerca cada día. Aunque tendremos que esperar hasta el 21 de febrero de 2020 para escucharlo a través del sello 4AD, vamos teniendo pequeños aperitivos, el último de ellos hoy mismo con una canción titulada My Name Is Dark, que ya podemos escuchar a continuación.

Se trata de un tema que ha sido escrito, producido, interpretado y mezclado por la propia Grimes, que de este modo comparte el cuarto adelanto tras We Appreciate Power (con HANA), So Heavy I Fell Through the Earth y Violence (con i_o) del disco. Disfrutémoslo…